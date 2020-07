Leo Fioravanti lança jogo de surf com a Gucci

Leo Fioravanti parece ter aproveitado o tempo de paragem proporcionado pela pandemia para desenvolver projetos paralelos às competições de surf. Esta quinta-feira o surfista italiano anunciou um jogo de surf pelo qual dá a cara.

Gucci surf, tal como o nome indica, foi desenvolvido em parceria com famosa marca de moda italiana Gucci. Leo tem feito várias campanhas de moda com a marca do seu país e agora surge em grande destaque neste novo jogo de surf.

O jogo tem um grafismo bem simples e destaca-se essencialmente por passar uma mensagem em prol do planeta. Isto porque o grande objetivo do mesmo passa por fazer o "boneco" de Fioravanti apanhar o máximo de lixo possível do oceano.

Não é, de longe, o melhor jogo de surf, mas tenham cuidado com o fator simplicidade, pois se não tiverem cuidado vão dar por vocês ainda a jogar depois de terem iniciado a experiência há mais de 30 minutos.