Lesão de Neymar deve trazê-lo... a Portugal

Neymar lesionou-se ao serviço da seleção brasileira na coxa esquerda e vai perder os próximos jogos, não devendo voltar a competir (ou sequer a treinar) antes de novembro, nem ao serviço da canarinha, nem do seu clube, o Paris SG.Este problema poderá trazê-lo... até Portugal. É que Gabriel Medina, um dos seus melhores amigos, arranca esta quarta-feira a sua participação no MEO RipCurl Pro Portugal, em Peniche, onde pode sagrar-se campeão do Mundo pela terceira vez na carreira (depois de 2014 e 2018) caso as coisas lhe corram bem."Tenho falado com ele todos os dias e há essa possibilidade. Gostava muito que ele viesse e estamos a tentar que ele esteja cá comigo. Mas é uma pena a lesão e espero que ele volte a jogar o quanto antes", confessou Medina ao nosso jornal, à margem da conferência de imprensa de lançamento da prova.Em 2018, perante a mesma possibilidade de título Mundial, Neymar esteve em Portugal nos últimos dias do evento, que foi ganho por outro brasileiro: Italo Ferreira.