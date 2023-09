Lua Escudeiro alcança 3.º lugar em La Torche

A surfista portuguesa Lua Escudeiro, de apenas 15 anos, conquistou o 3.º lugar no Pro Júnior de La Torche, em França, sendo a melhor representante da armada lusa na etapa que terminou este domingo e que foi a segunda do circuito europeu júnior de 2023 da World Surf League.

A fazer a época de estreia no Pro Júnior Europeu, sendo esta a segunda etapa da carreira a este nível, a surfista algarvia carimbou um resultado surpreendente, depois de competir em quatro rondas no sábado, caindo somente nas meias-finais frente à francesa Sarah Leiceaga.

Maria Salgado, no 5.º posto da prova feminina, e Martim Nunes, no 5.º lugar da prova masculina, foram outros dos portugueses em destaque em La Torche, numa etapa que foi vencida pela basca Janire Gonzalez Etxabarri e pelo francês Sam Piter, atuais líderes dos respetivos rankings europeus da categoria.

Com apenas uma etapa para o final do circuito, que acontece já na próxima semana na Corunha, em Espanha, há portugueses ainda na luta pelas duas vagas de qualificação para o Mundial Júnior da WSL.

No lado feminino, Maria Salgado surge na 3.ª posição do ranking, a apenas um lugar de desejado top 2, enquanto Lua Escudeiro subiu ao 6.º posto e Gabriela Dinis desceu ao 9.º lugar. Já no ranking masculino, Francisco Ordonhas surge como o melhor representante nacional, no 6.º posto, com Afonso Antunes em 7.º lugar.