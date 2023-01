Malia Manuel e Keely Andrew anunciam adeus às competições

O ano de 2023 começou com dois anúncios de ex-tops mundiais que vão "pendurar as pranchas". Ambas fizeram parte da elite mundial nos últimos anos, mas anunciam, agora, o final da carreira competitiva, ainda antes de chegarem aos 30 anos. Malia Manuel, de 29 anos, e Keely Andrew, de 28 anos, não vão competir mais em provas da WSL de forma regular.O grande anúncio é o de Malia Manuel, que fez 10 temporadas consecutivas entre as melhores do Mundo, afirmando-se como uma das grandes esperanças do surf havaiano. Após ter falhado o cut do meio da temporada, por apenas um lugar, Malia entrou apenas na primeira etapa das Challenger Series do ano passado, onde fez um 9.º lugar na Gold Coast.Falhada a requalificação para 2023, Manuel decidiu dizer adeus às competições internacionais. "Este ano separei-me de algumas coisas que poderiam ter sido mais fáceis de aguentar. Sou grata pelas portas que se fecharam e pelas que se abriram desde então. 2023 é um convite para me tornar uma versão melhor de mim mesma", frisou a havaiana, num post nas redes sociais.Com um currículo riquíssimo, onde se inclui o título de rookie do ano em 2012 e o 5.º posto final em 2014, Malia ficou sempre à porta de um triunfo no CT. Foram sete finais sem qualquer vitória, que acabaram por deixar marca numa das surfistas mais regulares da última década.Depois de uma primeira final perdida no ano de estreia, entre 2016 e 2022 Malia fez sempre uma final de etapa por ano. Mas em temporada de cut nem a final feita em Sunset lhe valeu a requalificação. Algo que acabou por ditar o fim da carreira.Por sua vez, Keely Andrew já tinha deixado a elite mundial em 2021 e ainda vez a última temporada nas Challenger Series. Foram cinco épocas de CT, com duas finais perdidas pelo meio e sempre com necessidade de fazer uma requalificação via circuito secundário. Em 2019 conseguiu fazer toda a temporada como suplente e em 2021 saiu de vez do Tour, após ter terminado como 11.ª no ranking.No ano passado, a surfista australiana ainda tentou a requalificação pelas Challenger Series, mas a temporada ficou muito aquém. Terminou no 22.º posto do ranking, com apenas um 5.º posto em Saquarema. Algo que fez com que nem sequer viajasse para competir no Havai, despedindo-se assim das competições."Dediquei os últimos 10 anos da minha vida ao surf profissional. Chegou a altura de dar um passo atrás. Viajei por lugares que nunca tinha sequer ouvido falar e conheci pessoas que agora trato como melhores amigas. Ganhei alguns heats e perdi ainda mais, mas fico orgulhosa por, pelo meio disso, me ter mantido fiel aos meus princípios e crenças", afirmou Andrew nas redes sociais.