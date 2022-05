Martim Nunes nos quartos-de-final do Pro Junior de Ferrol

O terceiro dia de ação na praia de Doniños foi de razia quase total para a jovem armada lusa presente no Junior Pro Ferrol, a segunda etapa do Pro Junior Europeu. Com os quartos-de-final masculinos e femininos a ficarem decididos após um longo dia de ação, apenas Martim Nunes segue em prova entre os 40 portugueses que iniciaram a prova galega.

A ação começou com a segunda metade da ronda 2 feminina, onde Gabriela Dinis e Camila Cardoso conseguiram qualificar-se para a fase seguinte, juntando-se a Maria Salgado, que já o tinha feito na véspera. A armada lusa feminina seguia com três representantes para a ronda 3, depois de ter perdido ainda Núria Maganinho na ronda 2.

Depois foi a vez da quarta ronda masculina ir para a água, com nove surfistas portugueses ainda em prova. Tudo começou da melhor forma com um triunfo sólido de Afonso Antunes, mas com o avançar da ronda foram vários os surfistas lusos a ficarem pelo caminho. Apenas Francisco Mittermayer e Martim Nunes conseguiram juntar-se a Afonso, enquanto Matias Canhoto, Rodrigo Chaves, Martim Fortes, Francisco Ordonhas, Guilherme Ribeiro e Santiago Graça ficaram pelo caminho.

As raparigas voltaram novamente à água para a realização da ronda 3, onde Maria Salgado acabou por ser eliminada no heat 2 e Camila Cardoso no heat 3, antes de uma paragem devido às condições. A ação só regressaria ao final da tarde, para a finalização desta ronda, com Gabriela Dinis a também ser eliminada, terminando no 9.º posto final, depois do 3.º obtido em Marrocos, e deixando Portugal sem representação nos quartos-de-final femininos.

A ação avançou ainda para a ronda 5 masculina, onde Afonso Antunes terminou na 3.ª posição de um heat muito equilibrado, despedindo-se da prova galega no 9.º posto, perante o domínio de uma armada basca em franca maioria nesta fase. Foi preciso esperar pelo penúltimo heat do dia para ver um português carimbar a passagem aos quartos-de-final, com Martim Nunes a ser segundo, numa bateria em que Francisco Mittermayer ficou pelo caminho.

Dessa forma, Martim Nunes, que vem de um triunfo na etapa inaugural no Pro Junior nacional, vai ser o único português em ação no dia final em Ferrol, com a chamada marcada para as 7 horas locais deste sábado, ou seja, 8 horas em Portugal Continental. Nos quartos-de-final Martim vai medir forças com o francês Sam Piter no quarto e último heat da ronda.