Medina e John John com encontro marcado na primeira etapa do ano

Faltam cerca de 10 dias para o arranque da janela de espera do Billabong Pro Pipeline e a WSL já anunciou a lista de heats da ronda inaugural, mas também os surfistas convidados para aquela que é a primeira de dez etapas da temporada regular do World Tour 2023. Além de Teresa Bonvalot, que foi anunciada como substituta da francesa Johanne Defay, que está lesionada, também os havaianos Moana Wong, Josh Moniz e Imaikalani deVault vão juntar-se à elite mundial nos tubos mais famosos do planeta.Moana Wong garantiu o único convite disponível para a prova feminina, podendo assim defender o título que conquistou no ano passado, também com o estatuto de wildcard. Já do lado masculino as duas vagas foram para Imaikalani deVault, que no ano passado fez parte do Tour, e também Josh Moniz, que tem regressado à competição aos poucos após um aparatoso acidente em Supertubos que quase o deixou com a carreira em risco.Desta forma, já é conhecida a distribuição provisória dos heats da ronda inaugural masculina e feminina, que poderá sofrer alterações em caso de futuras desistências e substituições. O grande destaque vai para o 12.º e último heat da ronda inaugural masculina, onde John John Florence e Gabriel Medina vão estar em disputa, na companhia do italiano Leo Fioravanti.Do lado feminino, Teresa Bonvalot ficou colocada no mesmo heat de Carissa Moore, a cinco vezes campeã mundial, campeã olímpica e uma das maiores especialistas nos tubos de Pipeline. Nessa segunda bateria da ronda inaugural feminina também vai estar a havaiana Bettylou Sakura Johnson. Ainda assim, o heat de maior destaque será o número 1, onde se vão enfrentar a brasileira Tatiana Weston-Webb, a norte-americana Caroline Marks e a australiana Sally Fitzgibbons.Em virtude de entrar com o seeding mais baixo, Wong vai enfrentar na ronda inaugural a campeã mundial em título, Stephanie Gilmore. Por sua vez, Josh Moniz fica no mesmo heat do campeão mundial masculino, o brasileiro Filipe Toledo, enquanto deVault mede forças na estreia com o vice-campeão mundial, o brasileiro Italo Ferreira.H1: Miguel Pupo (BRA) x Nat Young (EUA) x Ian Gentil (HAV)H2: Kanoa Igarashi (JAP) x Jake Marshall (EUA) x João Chianca (BRA)H3: Ethan Ewing (AUS) x Kolohe Andino (EUA) x Liam O’Brien (AUS)H4: Jack Robinson (AUS) x Jadson Andre (BRA) x Ezekiel Lau (HAV)H5: Italo Ferreira (BRA) x Seth Moniz (HAV) x Imaikalani deVault (HAV)H6: Filipe Toledo (BRA) x Jackson Baker (AUS) x Josh Moniz (HAV)H7: Griffin Colapinto (EUA) x Barron Mamiya (HAV) x Michael Rodrigues (BRA)H8: Caio Ibelli (BRA) x Kelly Slater (EUA) x Ramzi Boukhiam (MAR)H9: Connor O’Leary (AUS) x Jordy Smith (AFS) x Maxime Huscenot (FRA)H10: Samuel Pupo (BRA) x Matthew McGillivray (AFS) x Rio Waida (IDN)H11: Callum Robson (AUS) x Yago Dora (BRA) x Ryan Callinan (BRA)H12: John John Florence (HAV) x Gabriel Medina (BRA) x Leo Fioravanti (ITA)H1: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Caroline Marks (EUA) x Sally Fitzgibbons (AUS)H2: Carissa Moore (HAV) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Teresa Bonvalot (PRT)H3: Stephanie Gilmore (AUS) x Macy Callaghan (AUS) x Moana Jones Wong (HAV)H4: Brisa Hennessy (CRC) x Isabella Nichols (AUS) x Sophie McCulloch (AUS)H5: Lakey Peterson (EUA) x Gabriela Bryan (HAV) x Caitlin Simmers (EUA)H6: Courtney Conlogue (EUA) x Tyler Wright (AUS) x Molly Picklum (AUS)