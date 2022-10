Melhores juniores europeus a caminho dos Açores

É já este sábado, dia 15 de Outubro, que tem início a derradeira etapa do Pro Júnior Europeu 2022, que vai levar os melhores jovens surfistas da Europa até à ilha de São Miguel, nos Açores. É lá que durante três dias, até segunda-feira, dia 17 de Outubro, se vão decidir os títulos europeus da categoria e ainda as vagas para o Mundial Júnior da WSL, a realizar no início de Janeiro, na Califórnia.A armada lusa surge representada em massa na prova que se vai disputar nos Areais de Santa Bárbara, Ribeira Grande, com um total de 33 surfistas, 26 na prova masculina e sete na prova feminina. Isto numa altura que em termos de rankings, Francisco Ordonhas surge no 7.º posto do lado masculino e Gabriela Dinis no 9.º lugar feminina, como os melhores portugueses.Kika Veselko, Sofia Costa, Teresa Pereira, Camila Cardoso, Gabriela Dinis, Maria Salgado e Núria Maganinho são as representantes femininas, com claro destaque para a presença de Kika Veselko, acabada de participar numa etapa das Challenger Series, na Ericeira.Do lado masculino estão inscritos Salvador Costa, Afonso Pinto, Matias Canhoto, José Maria Ribeiro, Martim Nunes, Salvador Catarino, Guilherme Ribeiro, Joaquim Trindade, Santiago Graça, Francisco Ordonhas, Rodrigo Rocha, Francisco Queimado, Daniel Nóbrega, João Vidal, Martim Fortes, Gabriel Ribeiro, João Mendonça, João Roque Pinho, Francisco Mittermayer, Joaquim Chaves, Francisco Benjamin, Tiago Guerra, Afonso Antunes, Diogo Viegas, Mário Leopoldo e Martim Carrasco.Na liderança dos rankings estão os bascos Bitor Garitaonandia e Janire González Etxabarri, sendo que do lado feminino o triunfo está praticamente selado, estando a disputa mais em aberto do lado masculino. Nas contas da qualificação para o Mundial Júnior, onde apenas os dois primeiros se apuram, a emoção também promete ser muita, embora os portugueses estejam longe desses lugares.O Azores Pro Junior antecede a etapa do QS europeu que arranca na próxima terça-feira e que tem o estatuto QS3000. Essa será a penúltima paragem do circuito QS europeu 2022/23 do presente ano e contará com mais de uma centena de surfistas em prova.