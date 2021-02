Miguel Blanco conquista a etapa europeia das Surf Web Series

Miguel Blanco conquistou, este domingo, o triunfo no E-Pro Europe, nona etapa do circuito mundial online, que juntou surfistas de toda a Europa. Numa final 100 por cento portuguesa, Blanco levou a melhor sobre Henrique Pyrrait para sagrar-se campeão desta etapa das Surf Web Series, que foram criadas durante a pandemia.

Blanco venceu todos os heats em que entrou, desde a ronda inaugural, que contou com 32 surfistas, até à grande final. Sempre com recurso a ondas tubulares, que impressionaram os juízes, mas também os fãs que podiam votar através das redes sociais do evento. O anúncio da vitória foi anunciado numa cerimónia online, ao início da noite deste domingo.

"Fiquei muito contente por ter entrado neste campeonato, que é um campeonato com um estilo diferente e que juntou surfistas de toda a Europa. Estou feliz por ter vencido e por trazer o troféu para Portugal. E também foi incrível ter feito a final com o Neco Pyrrait. Congratulo a organização por ter tido esta ideia. Agora, mal posso esperar pela final mundial", frisou Miguel Blanco durante a cerimónia online de entrega de prémios.

Além do triunfo, o bicampeão nacional carimbou ainda o passaporte para a final mundial deste circuito. Também Henrique Pyrrait conseguiu uma vaga. O espanhol Miguel Castrillon e o britânico Stanley Norman são os outros surfistas que vão representar a Europa nessa etapa final, depois de terem conseguido chegar às meias-finais, onde caíram perante uma implacável armada lusa.