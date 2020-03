Mundiais de surf em El Salvador novamente adiados

Os Mundiais de surf de 2020, que já tinham sido remarcados para junho, em El Salvador, devido à pandemia de covid-19, voltaram a ser adiados, sem data marcada, anunciou esta terça-feira a Associação Internacional de Surf (ISA).

"A ISA decidiu, em concordância com o Governo de El Salvador, adiar os Mundiais de surf até nova informação, provavelmente para a segunda metade de 2020", lê-se no comunicado do organismo.

Há uma semana, a ISA tinha adiado para 6 a 14 junho estas competições, que estavam inicialmente previstas para o período entre 9 e 17 de maio.

"Esta decisão decorre do adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021, à luz da crescente pandemia global de covid-19 e no interesse permanente na segurança dos atletas, adeptos, trabalhadores, juízes e comunidade local", justifica o organismo.

Esta competição atribui quatro vagas para a competição masculina e seis para a feminina dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.