NASA 'leva' Kelly Slater até ao espaço

A fama de Kelly Slater é universal e, se alguém tem dúvidas disso, a verdade é que o 11 vezes campeão mundial acabou de chegar ao espaço. Não o próprio Slater em carne e osso, mas a licra que o mesmo usou durante o último Oi Rio Pro, no Brasil. Uma foto da licra a bordo da estação espacial internacional (ISS) da Nasa foi esta terça-feira publicada nas redes sociais e rapidamente se tornou viral.





Tudo aconteceu depois de a WSL e Kelly Slater presentearem a astronauta Christina Hammock Koch com a licra assinada. Isto porque segundo esta fã de surf, assistir a campeonatos de surf é um dos hobbies que tem quando está em órbita. E foi dessa forma que decidiu mostrar ao Mundo a licra de Slater literalmente no espaço.Numa missão espacial que vai durar 11 meses, a grande questão é como passar o tempo. Para Koch é simples. "Basicamente fotografo, passo tempo com o resto da tripulação e vejo desporto, como o surf, por exemplo", referiu a astronauta, citada pela conta de Instagram da WSL.Esta sexta-feira haverá mesmo o chat em direto entre Slater e esta astronauta fã do surf mundial, que poderá ser assistido nas redes sociais. O próprio KS já reagiu a esta situação e brincou, dizendo que vai tirar proveito das fotografias com visão privilegiada de alguns possíveis picos que possam ser vistos a partir de órbita.