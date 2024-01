Nazaré Big Wave Challenge confirmado para segunda-feira

A World Surf League anunciou, este sábado, que o Nazaré Big Wave Challenge teve luz verde para acontecer já esta segunda-feira. Com uma grande ondulação a chegar à costa portuguesa no início da semana, a Praia do Norte está, assim, a postos para receber os melhores surfistas de ondas grandes do Mundo.Esta será uma prova, mais uma vez, centrada no tow-in – surfistas formam duplas, com um deles a conduzir a moto de água e a puxar o colega para as ondas. "Estamos muito entusiasmados com as ondas que são esperadas para segunda-feira", afirmou Rob Gunning, Tour Manager da WSL Europa.São esperadas ondas acima dos 10 metros, com os maiores sets a poderem formar ondas na casa dos 15 metros, de acordo com as previsões. Depois de na quinta-feira ter sido dado o alerta amarelo, hoje veio a confirmação de que a prova vai mesmo para a água. Às 8H45 de segunda-feira haverá nova chamada para decidir a hora em que vai começar a competição.Ao todo vão estar na água 18 surfistas, que estão divididos por 9 equipas. A disputa vai acontecer em heats de 40 minutos e cada equipa vai competir em dois heats. Em jogo estão quatro prémios: melhor performance masculina, melhor performance feminina, melhor performance em equipa e prémio compromisso.Destaque para a presença de quatro portugueses em prova, com António Silva e João de Macedo a comporem a única equipa totalmente portuguesa. Já o jovem António Laureano vai formar dupla com a brasileira Maya Gabeira, enquanto Nic von Rupp vai competir ao lado do francês Clement Roseyro. Isto depois da lesão sofrida pelo havaiano Kai Lenny, que fez com o brasileiro Pedro Scooby passasse para a equipa do compatriota Lucas Chianca.TUDOR Nazaré Big Wave Challenge Confirmed TeamsTeam 1: Lucas Chianca (BRA) & Pedro Scooby (BRA)Team 2: Nic Von Rupp (POR) & Clement Roseyro (FRA)Team 3: Andrew Cotton (GBR) & Will Skudin (USA)Team 4: Rodrigo Koxa (BRA) & Vitor Faria (BRA)Team 5: Joao De Macedo (POR) & Antonio Silva (POR)Team 6: Sebastian Steudtner (GER) & Eric Rebiere (FRA)Team 7: Maya Gabeira (BRA) & António Laureano (PRT)Team 8: Michelle Des Bouillons (BRA) & Ian Cosenza (BRA)Team 9: Pierre Rollet (FRA) & Rafael Tapia (CHL)