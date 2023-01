Nic von Rupp a caminho do Havai para o mítico Eddie Aikau

A organização do Eddie Aikau Big Wave Invitational deu, esta segunda-feira, luz verde para a realização do campeonato na quarta-feira, dia 11 de Janeiro. O mais famoso evento de Ondas Grandes do surf mundial poderá estar, assim, de regresso à água, após sete anos. E entre o elenco de convidados encontra-se o português Nic von Rupp.Nicolau está já a caminho do Havai, onde deverá aterrar ao final da tarde de terça-feira, para competir logo pela manhã do dia seguinte. O big rider português seguiu no mesmo avião de outros europeus que fazem parte da lista de convidados, como a francesa Justine Dupont, segundo informação colocada pelo próprio nas redes sociais.As expectativas são elevadas para a ondulação que vai chegar ao North Shore de Oahu e que poderá levar ondas de pelo menos 6 metros (20 pés havaianos) e de boa formação à mágica baía de Waimea. Esses são os requisitos para a prova ir para a água e a razão pela qual não é todos os anos que há oportunidade de ver o Eddie na água. Caso se confirme o sinal verde e a prova arranque mesmo na quarta-feira, a ação terá transmissão em direto através de livestream.Entre os convidados estão alguns dos nomes mais sonantes do surf Mundial, como Kelly Slater, John John Florence, Shane Dorian, Billy Kemper, Lucas Chianca, Mason Ho, Kai Lenny, Jamie O’Brien, Peter Mel, Makua Rothman, Greg Long, Grant "Twiggy" Baker ou Ross Clarke-Jones, além de várias convidadas femininas, com a havaiana Keala Kennelly e Justine Dupont à cabeça.Depois de alguns anos parada, esta prova especial regressou no ano passado. Contudo, acabou por não ir para a água, por nunca se terem reunido as condições ideais. O evento foi criado em 1984 e apenas foi para a água em 9 ocasiões, o que mostra bem a exigência da organização para com as condições. A última vez que o Eddie se realizou foi no inverno de 2015/16, com triunfo de John John Florence.Entre a famosa lista de vencedores deste que é um dos mais prestigiados eventos de ondas grandes do Mundo, que se realiza em memória do lendário waterman havaiano desaparecido no mar do North Shore havaiano, encontra-se ainda o nome de Kelly Slater (2001/02), mas também o de Bruce Irons, Greg Long, Ross Clarke-Jones ou Clyde Aikau.Lista deAaron GoldAndrea MollerBilly KemperEli OlsonEmily EricksonEzekiel LauGrant BakerGreg LongIan WalshJake MakiJamie O'BrienJamie MitchellJohn John FlorenceJosh MonizJustine DupontKai LennyKeala KennellyKeali’i MamalaKelly SlaterKoa RothmanKohl ChristensenLandon McNamaraLucas ChiancaLuke ShepardsonMakani AdricMakuakai RothmanMark HealeyMason HoMichael HoNathan FlorenceNathan FletcherNic von RuppPaige AlmsPeter MelRamon NavarroRoss Clarke-JonesShane DorianTaio ShipmanTikanui SmithTyler LarrondeMikey O'ShaughnessyKahea HartChris OwensDave WasselBen WilkinsonJoey Cadiz (Aloha)Reef McIntoshMike PietschTorrey MeisterRyan SeelbachChris BertishJamie SterlingBianca ValentiLaura EneverRaquel HeckertSilvia NabucoPolly RaldaIsabelle Leonhardt