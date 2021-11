Nic von Rupp é o único português nos eleitos para prova em Jaws

O big rider português Nic von Rupp é um dos 24 surfistas convidados para participarem no Jaws Big Wave Championship, prova de Ondas Grandes, que se disputa na ilha de Maui, no Havai, e que define o campeão mundial da World Surf League de Ondas Grandes na remada. Nicolau é o único português presente na lista, sendo que na prova feminina não há qualquer portuguesa entre as 12 convidadas.

Entre a lista de 24 surfistas convidados destaque para o havaiano Billy Kemper, atual campeão mundial em título, que depois do título conquistado em 2019 sofreu um grave acidente enquanto surfava que colocou a sua carreira em risco. Kai Lenny, Lucas Chumbo, Makua Rothman ou Grant "Twiggy" Baker são outros dos nomes sonantes presentes numa lista dominada por havaianos.

Nicolau surge no oitavo posto na lista de convidados, ele que foi o português em maior destaque no último ano em que o campeonato foi para a água, em 2019, antes de a pandemia ter interrompido todos os circuitos. Nesse ano Nic von Rupp esteve também presente em Jaws, onde chegou às meias-finais. Alex Botelho e João de Macedo ficaram-se pela ronda inaugural.

Do lado feminino a lista é liderada pela havaiana e campeã mundial em título Paige Alms, com destaque ainda para a presença da havaiana Keala Kennelly, da francesa Justine Dupont ou da australiana Laura Enever. Tal como a prova masculina, as havaianas estão em maioria no lado feminino.

Surfistas Convidadas:

1 - Paige Alms (HAW)

2 - Felicity Palmateer (AUS)

3 - Annie Reickert (HAW)

4 - Keala Kennelly (HAW)

5 - Emily Erickson (HAW)

6 - Michaela Fregonese (BRA)

7 - Bianca Valenti (USA)

8 - Skylar Lickle (HAW)

9 - Justine Dupont (FRA)

10 - Raquel Heckert (BRA)

11 - Laura Enever (AUS)

12 - Izzy Gomez (COL)

Surfistas convidados:

1 - Billy Kemper (HAW)

2 - Ian Walsh (HAW)

3 - Nathan Florence (HAW)

4 - Kai Lenny (HAW)

5 - Makua Rothman (HAW)

6 - Lucas Chianca (BRA)

7 - Russell Bierke (AUS)

8 - Nic Von Rupp (PRT)

9 - Eli Olson (HAW)

10 - Torrey Meister (HAW)

11 - Koa Rothman (HAW)

12 - Nic Lamb (USA)

13 - Grant Baker (ZAF)

14 - Jamie Mitchell (AUS)

15 - Albee Layer (HAW)

16 - Tyler Larronde (HAW)

17 - Jojo Roper (USA)

18 - Ty Simpson Kane (HAW)

19 - Matt Bromley (ZAF)

20 - Francisco Porcella (ITA)

21 - Trevor Carlson (HAW)

22- Tom Lowe (GBR)

23 - Aaron Gold (HAW)

24 - Greg Long (USA)

Em relação ao formato a prova terá heats de 45 minutos, cada um com seis surfistas. Os três primeiros avançam para a ronda seguinte. Para o score contam as duas melhores ondas, sendo que a melhor das duas irá dobrar a pontuação. O período de espera deste Jaws Big Wave Championship arrancou esta segunda-feira e prolonga-se até 31 de Março, tal como a prova de Tow-in da Nazaré.

Outra das grandes novidades é a entrada da Quiksilver para naming sponsor deste campeonato. Uma notícia que marca o regresso da marca às provas de ondas grandes no Havai, depois de ter sido durante vários anos patrocinadora do icónico Eddie Aikau.