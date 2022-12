Nic von Rupp entre os convidados do Eddie Aikau Big Wave Invitational

Foi revelada a lista de convidados para o Eddie Aikau Big Wave Invitational, um dos mais famosos eventos especiais de ondas grandes em todo o Mundo, com a grande novidade a ser a presença de um nome português. Nic von Rupp entrou diretamente para a lista dos surfistas que podem entrar em cena nas ondas gigantes de Waimea, no Havai, dividindo o palco com alguns dos maiores nomes do surf mundial.A Nicolau juntam-se nomes como Kelly Slater, John John Florence, Kai Lenny, Lucas Chumbo, Peter Mel, Grant Baker, Makua Rothman, Billy Kemper, Jamie O’Brien, Shane Dorian, Greg Long ou Michael Ho, entre muitos outros. A lista também conta com presença feminina, com Justine Dupont, Paige Alms e Keala Kennelly a serem as cabeças de cartaz.A cerimónia de abertura do Eddie Aikau decorreu na passada sexta-feira e o período de espera inicia-se já esta quarta-feira, prolongando-se até 13 de Março de 2023. A prova pode ir para a água a qualquer momento, sendo necessário que se reúnem as condições ideias, ou seja, ondas perfeitas a partir de 20 pés havaianos – na casa dos 6 metros.Depois de alguns anos parada, esta prova especial regressou no ano passado. Contudo, acabou por não ir para a água, por nunca se terem reunido as condições ideais. O evento foi criado em 1984 e apenas foi para a água em 9 ocasiões, o que mostra bem a exigência da organização para com as condições. A última vez que o Eddie se realizou foi no inverno de 2015/16, com triunfo de John John Florence.Entre a famosa lista de vencedores deste que é um dos mais prestigiados eventos de ondas grandes do Mundo, que se realiza em memória do lendário waterman havaiano desaparecido no mar do North Shore havaiano, encontra-se ainda o nome de Kelly Slater (2001/02), mas também o de Bruce Irons, Greg Long, Ross Clarke-Jones ou Clyde Aikau.Aaron GoldAndrea MollerBilly KemperEli OlsonEmily EricksonEzekiel LauGrant BakerGreg LongIan WalshJake MakiJamie O'BrienJamie MitchellJohn John FlorenceJosh MonizJustine DupontKai LennyKeala KennellyKeali’i MamalaKelly SlaterKoa RothmanKohl ChristensenLandon McNamaraLucas ChiancaLuke ShepardsonMakani AdricMakuakai RothmanMark HealeyMason HoMichael HoNathan FlorenceNathan FletcherNic von RuppPaige AlmsPeter MelRamon NavarroRoss Clarke-JonesShane DorianTaio ShipmanTikanui SmithTyler LarrondeMikey O'ShaughnessyKahea HartChris OwensDave WasselBen WilkinsonJoey Cadiz (Aloha)Reef McIntoshMike PietschTorrey MeisterRyan SeelbachChris BertishJamie SterlingBianca ValentiLaura EneverRaquel HeckertSilvia NabucoPolly RaldaIsabelle Leonhardt