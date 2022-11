Nic von Rupp entre os eleitos para competir na onda gigante de Jaws

Nic von Rupp é um dos 24 surfistas convidados que compõem o elenco do Jaws Big Wave Challenger, prestigiado evento de ondas grandes que se disputa na temida onda de Jaws, na ilha de Maui, Havai. Uma prova que junta alguns dos maiores big riders mundiais e que se disputa na remada, com o surfista português a juntar-se a um elenco de luxo na edição deste ano, cujo período de espera arrancou esta terça-feira.Com uma janela de espera que se desenrola em simultâneo com o Nazaré Tow Surfing Challenger, para o qual Nicolau também faz parte das equipas convidadas, a prova de Jaws vai juntar alguns dos maiores nomes do surf de ondas grandes mundial, como os havaianos Billy Kemper, Makua Rothman, Kai Lenny e Nathan Florence, o norte-americano Greg Long, o sul-africano Grant Baker ou o brasileiro Lucas Chumbo, vários deles com inúmeros títulos mundiais de ondas grandes no currículo.Nicolau surge nesta lista, o que comprova a reputação que detém na atualidade, sendo um dos maiores nomes das Ondas Grandes a nível europeu. A repetir a presença que já tinha conseguido em 2019, onde dividiu o palco com os compatriotas Alex Botelho e João de Macedo, chegando às meias-finais, Nic é apenas um dos três europeus em prova, juntando-se ao italiano Francesco Porcella e ao britânico Tom Lowe.Além dos 24 convidados masculinos, a prova irá contar também com 12 convidadas femininas, onde se incluem os nomes das havaianas Paige Alms e Keala Kennelly, das australianas Laura Enever e Felicity Palmateer ou da francesa Justine Dupont. Todas a postos para enfrentar ondas na casa dos 10 metros e nada remada, quando as condições ideais se reunirem.Com o período de espera a prolongar-se até dia 31 de Março do próximo ano, a partir de agora a prova pode ser colocada em alerta amarelo a qualquer momento, com 72 horas de antecedência para um possível arranque, permitindo a que todos os convidados voem para o local da prova. Caso se confirmem as condições, o alerta verde será dado com 24 horas de antecedência.O formato mantém-se idêntico aos anos anteriores, mas com uma pequena novidade. Na prova masculina a ação inicia-se com quatro heats de seis surfistas, com os três melhores de cada heat a avançarem para a fase seguinte, assim sucessivamente até à final, que será a seis surfistas. Na prova feminina tudo será igual, mas começando logo nas meias-finais. A grande novidade será a introdução de um sistema de prioridade num heat a seis.1 - Billy Kemper (HAW)2 - Ian Walsh (HAW)3 - Nathan Florence (HAW)4 - Kai Lenny (HAW)5 - Makua Rothman (HAW)6 - Lucas Chianca (BRA)7 - Russell Bierke (AUS)8 - Nic von Rupp (PRT)9 - Eli Olson (HAW)10 - Torrey Meister (HAW)11 - Koa Rothman (HAW)12 - Nic Lamb (USA)13 - Grant Baker (RSA)14 - Jamie Mitchell (AUS)15 - Albee Layer (HAW)16 - Tyler Larronde (HAW)17 - Jojo Roper (USA)18 - Ty Simpson-Kane (HAW)19 - Matt Bromley (RSA)20 - Francisco Porcella (ITA)21 - Trevor Carlson (HAW)22- Tom Lowe (GBR)23 - Aaron Gold (HAW)24 - Greg Long (USA)1 - Paige Alms (HAW)2 - Felicity Palmateer (AUS)3 - Annie Reickert (HAW)4 - Keala Kennelly (HAW)5 - Emily Erickson (HAW)6 - Michaela Fregonese (BRA)7 - Bianca Valenti (USA)8 - Skylar Lickle (HAW)9 - Justine Dupont (FRA)10 - Raquel Heckert (BRA)11 - Laura Enever (AUS)12 - Izzy Gomez (COL)