Nuno Vitorino campeão em Pantín

Nuno Vitorino sagrou-se, esta segunda-feira, campeão do Pantín Classic, na Galiza, depois de ser o vencedor da categoria Prone 2 de surf adaptado. Como já é tradição, o histórico evento galego organizou uma prova de surf adaptada antes do começo do campeonato do WQS, com sete portugueses a marcarem presença entre os mais de 30 parasurfistas oriundos de várias partes do globo, tanto da Europa como Brasil e Estados Unidos.Depois de no domingo as condições não terem permitido que a ação fosse para a água, na segunda-feira foi dia de finais, com Vitorino a ser o único português a carimbar o triunfo, após vencer uma final a cinco na sua categoria. O experiente surfista somou 13,70 pontos, que lhe garantiram um triunfo robusto, levando a melhor sobre a espanhola Sarah Almagro (13,40), a britânica Hanna Dines (10,70), o compatriota Pedro Palma (8,33) e ainda o neerlandês Bart Beentjes (7,27).Outros portugueses também estiveram em destaque, com Camilo Abdula no 2.º posto e Hugo Madruga no 3.º lugar da categoria Stand 1, que foi vencida pelo francês Benoit Moreau. Em Stand 2 Hugo Rocha também foi 2.º classificado, apenas atrás do norte-americano Dana Cummings. Na categoria Kneel Tomás Freitas foi 3.º, numa prova vencida pelo galês Sponge Williams. Por fim, em VI IMP 1, Marta Paço foi 3.ª, com o triunfo a ser do basco Aitor Francesena.Esta terça-feira arranca a ação na prova de surf de Pantín, nesta que é a 35.ª edição da mítica prova galega. Este ano o Pantín Classic marca o arranque do QS europeu 2022/23 e vai contar com 14 surfistas portugueses em prova, 9 do lado masculino e 5 no feminino.