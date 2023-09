Oito portugueses em prova na etapa Challenger Series da Ericeira

Vão ser oito os surfistas portugueses presentes no EDP Vissla Ericeira Pro, quinta e penúltima etapa do circuito Challenger Series 2023, que tem arranque marcado já para este domingo. De 1 a 8 de outubro, a praia de Ribeira d’Ilhas vai, assim, receber uma paragem determinante nas contas do apuramento para a elite mundial do surf do próximo ano, com o quadro de competição a já ter sido revelado.Na prova masculina, Frederico Morais, atual número 5 do ranking e com um pé dentro da qualificação, apresenta-se como a figura de cartaz da armada lusa. A beneficiar do estatuto de cabeça-de-série, Kikas será o único português com entrada direta para a ronda 2, enquanto Henrique Pyrrait, Martim Nunes e Joaquim Chaves, todos eles convidados na prova portuguesa, iniciam a competição na ronda inaugural.Já do lado feminino, Teresa Bonvalot, atual número 11 do ranking, é a única portuguesa com entrada direta para a ronda 2. Yolanda Hopkins (25.ª), Kika Veselko (22.ª) e Carolina Mendes (29.ª) entram em cena logo na ronda inaugural.Destaque ainda para a presença de três tops mundiais masculinos no evento português. O japonês Kanoa Igarashi, o italiano Leo Fioravanti e o sul-africano Matthew McGillivray marcam presença nesta prova, apesar de já terem terminado a temporada no circuito principal e de não pontuarem para este ranking. Na prova feminina não há qualquer representante do circuito mundial inscrita para competir nas ondas da Ericeira.H4: Leo Casal (BRA) x Kian Martin (SUE) x Joshua Moniz (HAV) x Henrique Pyrrait (POR)H5: Rafael Teixeira (BRA) x Josh Burke (BAR) x Guillermo Satt (CHL) x Martim Nunes (POR)H7: Daniel Emslie (AFS) x Billy Stairmand (AUS) x John Mark Tokong (FIL) x Joaquim Chaves (POR)H6: Frederico Morais (POR) x Mikey McDonagh (AUS) x Justin Becret (FRA) x surfista da ronda 1H2: Daniella Rosas (PER) x Yolanda Hopkins (POR) x Natasha van Greunen (AFS) x Puamakamae DeSoto (HAV)H4: Nanaho Tsuzuki (JAP) x Carolina Mendes (POR) x Sophia Medina (BRA) x Zoë Steyn (AFS)H7: Francisca Veselko (POR) x Amuro Tsuzuki (JAP) x Minami Nonaka (JAP) x Laura Raupp (BRA)H7: Vahine Fierro (FRA) x Teresa Bonvalot (POR) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1