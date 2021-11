Ondas gigantes trazem público à Nazaré

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As previsões davam ondas entre os cinco e os dez metros para esta segunda-feira na Nazaré, mas a ondulação não manteve o 'swell' constante e, a espaços, houve algumas ondas a atingirem essa amplitude com os surfistas a desfrutarem das ondas em 'tow in' ou na 'remada'.Também muito público assistiu nas arribas, ou até num barco turístico e houve aqueles que se levantaram bastante cedo para assistirem a este sempre emocionante espectáculo na Nazaré.