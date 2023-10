ONG portuguesa protagoniza documentário sobre o combate à desigualdade de género e racial

O documentário Surfing Through The Odds foi esta terça-feira disponibilizado no YouTube da Betclic e na página dedicada da Shutterstock , no âmbito de um projeto que dá a conhecer a SOMA - uma ONG sediada em São Tomé e Príncipe – que conta a história de jovens mulheres que lutam pelo empoderamento feminino através do surf.Fundada em 2020 pela portuguesa Francisca Sequeira, a organização tem vindo a apoiar e a capacitar raparigas de várias idades e é agora protagonista de um projeto global resultante de uma parceria inédita entre a Betclic e a Shutterstock Studios - que visa criar consciência para a desigualdade de género e raça no surf.No centro do globo, encontramos o segundo país mais pequeno de África: São Tomé e Príncipe é um paraíso natural, mas é também um local onde 67% da população vive abaixo do limiar da pobreza e onde apenas 34% das mulheres atingem o ensino secundário. Neste contexto, nasceu a SOMA (Surfistas Orgulhosas na Mulher d'África) e agora, através do projeto Surfing Through The Odds, a Betclic e a Shutterstock Studios partilham a história das raparigas e mulheres que tornam a iniciativa possível."Quando tomámos conhecimento desta realidade através da nossa agência criativa Coming Soon - que na altura estava a preparar uma campanha sobre a SOMA -, decidimos avançar e mostrar o trabalho desenvolvido pela ONG, mas também criar uma forma de angariar fundos que a tornasse sustentável a longo prazo", afirma Pureza Vasconcelos e Sousa, Country Manager da Betclic em Portugal. "Fizemos uma parceria com a Shutterstock Studios, que foi um parceiro crucial para aumentar a consciencialização global, mas também para reduzir a falta de representatividade de surfistas negras em imagens e vídeos a nível global", acrescenta.A Betclic e a Shutterstock Studios viajaram até São Tomé para criar o documentário Surfing Through The Odds e fotografar estas jovens africanas, que são as primeiras surfistas negras do programa SOMA a serem apresentadas numa coleção de imagens/vídeos.O documentário está disponível no YouTube da Betclic e no plataforma da Shutterstock criada especificamente para o projeto, e a totalidade das receitas das imagens/vídeos produzidos pelo Shutterstock Studios revertem para a SOMA, de forma vitalícia. Assim, o projeto aproveita os melhores recursos e a visibilidade de cada parceiro para contribuir para a mudança efetiva da desigualdade de género e racial na comunidade do surf e para o empoderamento das mulheres em São Tomé.