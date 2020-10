Período de espera do Nazaré Tow Surfing Challenge arranca segunda-feira

É já na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, que vai ter início o período de espera do Nazaré Tow Surfing Challenge, evento de ondas gigantes que acontece na Praia do Norte. Depois de uma primeira edição impactante, os melhores big riders do Mundo estão a postos para regressar ao Canhão da Nazaré.





Apesar de a WSL ainda não ter feito qualquer comunicado sobre estas novas datas para a segunda edição do evento, a verdade é que à chegada à Praia do Norte, mais concretamente na descida para o Farol, já é possível ver publicidade alusiva ao campeonato, com a indicação de que o período de espera do mesmo vai de 2 de novembro a 31 de março.Curiosamente, por estes dias, a Nazaré recebe uma das maiores ondulações do ano, com vários surfistas a enfrentarem, aquelas que prometem ser as maiores ondas ali surfadas. Contudo, este será apenas um teste para aquilo que poderá acontecer a partir do momento em que o evento já estiver em espera.Depois do domínio demonstrado pelo havaiano Kai Lenny em fevereiro deste ano, na edição inaugural do Nazaré Tow Surfing Challenge, e do grande susto pregado pelo acidente que envolveu o português Alex Botelho, as expectativas são enormes, tal como as ondas, para a edição de 2020/21 deste campeonato.