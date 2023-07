Piscina de ondas na Coreia vai receber campeonato da WSL

Considerado o maior parque de ondas artificiais a nível mundial, o novo Siheung Wave Park, na Coreia do Sul, prepara-se para receber uma prova da WSL já no próximo mês de Novembro.O Siheung Korean Open surge, para já, como evento provisório no calendário de provas da World Surf League, mas a confirmação da realização da prova deverá acontecer nas próximas semanas.Com o estatuto de QS3000, este evento irá contar para o circuito regional asiático de qualificação para o circuito Challenger Series do próximo ano. A ação deverá acontecer de 17 a 19 de Novembro, contando, igualmente, com a realização de uma prova de qualificação para o circuito mundial de longboard.Depois de ter aberto os circuitos secundários a novas tecnologias de ondas há cerca de um ano, a WSL prepara-se para ter a segunda prova do circuito WQS em ondas artificiais. A primeira prova aconteceu no final do ano passado em Melbourne, na Austrália, num parque que, tal como em Siheung, também conta com a tecnologia basca da Wavegarden Cove.Antes disso, já o circuito mundial contava com uma etapa disputada na piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater, o Surf Ranch. A tecnologia da Kelly Slater Wave Company é a única a poder ser utilizada no circuito principal, embora os secundários comecem a receber, agora, mais provas com outro tipo de ondas artificiais.