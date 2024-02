Porto Rico é escala para chegar a Paris'2024

Com Teresa Bonvalot já qualificada para Paris’2024, por via do ranking mundial, Portugal inicia o Mundial de Arecibo, em Porto Rico, com a ambição de que mais surfistas consigam o desejado passaporte para os Jogos Olímpicos.E as contas não são difíceis de fazer: Em masculinos, os seis melhores classificados, excluindo os já qualificados, garantem uma vaga para Paris, a dois surfistas por país. Os países que contam já com dois surfistas qualificados são a África do Sul, a Austrália, o Brasil e os Estados Unidos, para além do Japão, com três, devido à vaga extra conquistada no Mundial ISA de 2022.Em femininos, são oito as vagas disponíveis, com Portugal a tentar qualificar uma segunda atleta. Austrália, França e Estados Unidos são as nações que contam com duas surfistas já qualificadas.Em ambos os sexos, pode haver uma terceira vaga conquistada, caso o país vença por equipas.Frederico Morais, Guilherme Fonseca, Guilherme Ribeiro, Yolanda Hopkins, Francisca Veselko e a já apurada Teresa Bonvalot são os lusos que vão estar em ação no Mundial que arranca esta sexta-feira