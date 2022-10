Português Nic von Rupp recebe convite para o Pipe Masters

É entre esta nata do surf mundial que vai estar Nic von Rupp, a par de outros freesurfers famosos, como é o caso da havaiana Bethany Hamilton. Em jogo estão 100 mil dólares para o vencedor, prémio que será igual na prova masculina e feminina. Além do tubo, manobra rainha do surf e de Pipeline, os aéreos também terão peso na decisão dos vencedores.

Todos os surfistas terão direito a disputar três heats, com o somatório das três melhores ondas a servir para definir os quatro finalistas masculinos e femininos. Depois, na final, será decidido o primeiro título deste prometedor Vans Pipe Masters.





Realizado na antiga data em que era disputada por tradição a etapa final do CT, esta prova especial manteve os direitos sobre o nome Pipe Masters e a data original. Isto depois de a etapa havaiana do circuito mundial ter passado a abrir a temporada em janeiro, o que abriu espaço para a criação desta nova super prova.

Eis os primeiros nomes já revelados:





Prova feminina





Carissa Moore (HAV)

Moana Wong (HAV)

Coco Ho (HAV)

Zoe McDougall (HAV)

Bettylou Sakura Johnson (HAV)

Maluhia Kinimaka (HAV)

Luana Silva (HAV)

Malia Manuel (HAV)

Pua DeSoto (HAV)

Bethany Hamilton (HAV)

Tatiana Weston-Webb (BRA)

Aelen Vaast (FRA)

Caitlin Simmers (EUA)

Sierra Kerr (AUS)

Tyler Wright (AUS)

Bela Nalu (BRA)

Vahine Fierro (FRA)

Stephanie Gilmore (AUS)

Prova masculina





Jonh John Florence (HAV)

Griffin Colapinto (EUA)

Jack Robinson (AUS)

Italo Ferreira (BRA)

Seth Moniz (HAV)

Barron Mamiya (HAV)

Gabriel Medina (BRA)

Kelly Slater (EUA)

*Nic von Rupp (PRT)

*anunciado pelo próprio

Com oito surfistas do CT já anunciados, mais Nic von Rupp, ficam a faltar serem anunciados 31 nomes na prova masculina. Já do lado feminino, restam apenas duas vagas, que deverão ser para surfistas internacionais, uma vez que já há 10 havaianos no elenco e, segundo a organização, a prova será composta por 10 surfistas havaianas e 10 não havaianas.