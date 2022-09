Portuguesas com entrada triunfal no Mundial em Huntington Beach

Se as expectativas já eram altas, acabaram de ficar ainda maiores. A parte feminina da Seleção Nacional teve uma estreia arrebatadora, esta segunda-feira, no Mundial ISA de Huntington Beach. Numa jornada dedicada exclusivamente à prova feminina e com as duas primeiras rondas já disputadas, as aspirações lusas mantêm-se intactas, com Teresa Bonvalot, Kika Veselko e Yolanda Hopkins a seguirem todas para a ronda 3 do quadro principal.Uma prestação quase imaculada. Depois de este trio ter superado a ronda inaugural só com triunfos, na ronda 2 Teresa e Kika voltaram a vencer, enquanto Yolanda garantiu a passagem à fase seguinte com o 2.º posto num dos heats mais equilibrados da ronda, que foi vencido pela espanhola Nadia Erostarbe.A equipa feminina portuguesa provou, assim, ser das mais fortes em prova e grande candidata ao triunfo coletivo, que neste Mundial vale uma vaga para Paris’2024 – a atribuir ao país e não a título individual, abrindo a possibilidade de levar três surfistas aos Jogos Olímpicos. Teresa, Kika e Yolanda já estão, assim, na ronda 3, entre as 32 melhores surfistas do evento, a quatro rondas da finalíssima pelo quadro principal, e ainda com possibilidade de perderem uma vez neste campeonato.Quando regressaram à água, Teresa Bonvalot vai estar no heat 4, onde medirá forças com a espanhola Lucia Machado, com a costarriquenha Leilani McGonagle e com a israelita Anat Lelior. No heat 5 é a vez de Kika Veselko e Yolanda Hopkins entrarem em cena juntas, tendo pela frente a alemã Rachel Presti e a israelita Noa Lelior.Para esta terça-feira está prevista uma decisiva jornada em que a prova masculina e feminina vão acontecer em simultâneo pela primeira vez neste campeonato. Além das duas primeiras rondas de repescagens femininas, também irá para a água a ronda 3. Nos homens haverá ronda 3 e ronda 4 do quadro principal, o que significa que apenas Frederico Morais e Guilherme Fonseca vão estar em jogo, com Guilherme Ribeiro, já atirado para as repescagens, a ter mais um dia de folga.