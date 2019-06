Quarteto brilha no primeiro dia do Allianz Algarve Pro

A praia do Amado, em Aljezur, recebeu esta sexta-feira os melhores surfistas nacionais com sol e ondas, naquele que foi, simultaneamente, o primeiro dia de verão e também o dia inaugural do Allianz Algarve Pro. Esta foi a quarta e penúltima etapa da Liga Meo Surf, principal competição de Surf em Portugal, onde se disputam os títulos mais dominantes da modalidade.O evento contou com 10 horas de ação, onde o destaque vai para os principais candidatos ao título que conseguiram as notas mais altas da prova em relação à concorrência.Tomás Fernandes esteve em especial evidência, graças à onda mais alta do dia, estreando-se com um triunfo avaliado com 8 pontos num máximo de 10, e um score de 13,55 pontos, o segundo mais alto do dia, tendo sido superado por Sidney Guimarães também na ronda inaugural, que somou 14,25 pontos. Sidney manteve a boa forma nas fases seguintes da prova, chegando em segurança à 3.ª ronda, tal como Tomás Fernandes e o campeão nacional Miguel Blanco.Do lado feminino, o destaque para Yolanda Sequeira, vencedora do heat 2. No entanto, Teresa Bonvalot conseguiu o momento alto da prova, ao conseguir uma onda de 8 pontos com um score de 15. As duas surfistas voltarão a estar frente a frente este sábado na 2ª ronda, marcada para as 9 horas.Do lado masculino Vasco Ribeiro e Miguel Blanco prosseguem empatados na frente do ranking deste sub-troféu, mas com Tomás Fernandes logo à espreita. Já do lado feminino Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot também se encontram empatadas nas contas, com o Amado a servir de palco de todas as decisões.