Reveladas equipas para o Nazaré Tow Surfing Challenge

Arrancou esta segunda-feira, oficialmente, o período de espera da segunda edição do Nazaré Tow Surfing Challenge, o evento que leva os melhores big riders do Mundo a surfar a competir no Canhão da Nazaré, com transmissão para todo o Mundo. Além do anúncio das equipas participantes, a WSL também revelou em comunicado que no dia do evento o acesso ao forte será fechado para impedir o ajuntamento de pessoas no local.





A organização da prova refere que vai colocar em prática todas as medidas de segurança em conjunto com as entidades competentes, para colocar a prova na água mesmo em período de pandemia. O período de espera do evento da Praia do Norte vai de hoje até 31 de março e a ação pode acontece a qualquer momento, com um aviso prévio de 72 horas, assim que entre a ondulação ideal.Entre as equipas, destaque para a entrada em prova da terceira mulher, neste caso a brasileira Michelle Des Bouillons, que terá como condutor Ian Cosenza, mas que à semelhança de Justine Dupont não irá competir em equipa. Destaque ainda para a presença da equipa composta pelos portugueses João de Macedo e António Silva, que substitui Alex Botelho, que sofreu um grave acidente na primeira edição, em fevereiro passado.Por sua vez, Nic von Rupp vai este ano fazer equipa com o brasileiro Pedro Scooby. Mas o grande destaque vai para o havaiano Kai Lenny e o brasileiro Lucas Chianca, que dominaram e venceram a edição inaugural deste Nazaré Tow Surfing Challenge. Por definir está ainda uma equipa. Todas as equipas irão competir em dois heats, de 50 minutos cada, com os surfistas a alternarem entre a moto de água e a prancha.Kai Lenny (HAW) / Lucas Chianca (BRA)Eric Rebiere (FRA) / Rodrigo Koxa (BRA)Maya Gabeira (BRA) / A definirNic Von Rupp (PRT) / Pedro Scooby (BRA)Andrew Cotton (GBR) / Will Skudin (USA)João De Macedo (PRT) / Antonio Silva (PRT)Axier Muniain (EUK) / Francisco Porcella (ITA)Justine Dupont (FRA) e piloto Fred DavidMichelle Des Bouillons (BRA) e piloto Ian CosenzaEquipa por determinar