Surf proibido em França até junho leva a críticas por parte de Jeremy Flores

Jeremy Flores veio este fim-de-semana a público criticar a atual situação em França, onde o surf vai continuar a ser proibido até junho. O top mundial acha injusto que tal aconteça e apela ao governo francês para intervir. Jeremy comparou ainda a atual situação que se vive com o coronavírus com a proibição do surf na sua ilha natal, a Reunião, onde devido à presença de tubarões e constantes ataques mortais, não se pode surfar… há 7 anos.





"Agora, imaginem o surf ser proibido há 7 anos na Reunião. Para os surfistas da Reunião esta questão não se conta em semana, mas, sim, em anos. É importante mencionar isso. Especialmente, nestes tempos difíceis onde o surf não é permitido em muitos lugares do Mundo devido ao Covid-19", começou por escrever Flores num longo post publicado nas redes sociais.O duas vezes Pipe Masters apela ao bom senso de todos na gestão desta situação. "Obviamente que temos de ter cuidado com o vírus, porque ele ainda está por aí. Os meus pensamentos estão com todas as vítimas e profissionais de saúde que lutam diariamente para salvar vidas. No entanto, penso que proibir o surf é errado de várias formas", defendeu."França anunciou o fim do confinamento para 11 de Maio. Todos os desportos individuais vão ser permitidos, exceto os que se fazem no oceano, pois as praias só vão ser reabertas em Junho. O surf é um desporto individual em constante relação com a natureza. É saudável! Por isso, espero que o governo francês reconsidere esta decisão, apoiando o conceito de praia dinâmica para que os surfistas franceses possam, todos, ter acesso ao oceano, respeitando as instruções sanitárias", comentou Jeremy.Atualmente a viver no Taiti, onde o surf já começou a ser permitido na semana passada, sendo os surfistas recebidos por um swell bem tubular, Flores diz-se um felizardo por viver numa ilha com uma situação mais favorável. "Hoje surfei por todos aqueles que estão proibidos de saltar para o oceano. Temos de lutar pelo que é correto", frisou.