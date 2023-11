Surfista portuguesa revela que está a ser chantageada com fotos geradas por IA: «Não sou eu»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mariana Rocha Assis (@marianarochaassis)

Mariana Rocha Assis, surfista portuguesa de 26 anos, revelou nas redes sociais que está a ser chantageada por um hacker, que ameaça divulgar fotos geradas por Inteligência Artificial em que a atleta aparece nua.A surfista conta que tem passado "por um inferno emocional" e que resolveu partilhar a sua história por acreditar que "há mais vítimas a sofrer com esse novo tipo de assédio"."A 17 de novembro recebi de um número desconhecido as 'minhas' fotos nua. Digo 'minhas' porque não sou eu nas fotos. São geradas por Inteligência Artificial e tenho de o dizer, juro que parecem reais", explicou a atleta, num texto em inglês."Esta pessoa em questão pediu-me que lhe pagasse 5 mil euros, tinha até ao dia de hoje para lhe mandar o dinheiro e não o fiz. Ele disse-me que ia mandar as fotos para a minha família, amigos, patrocinadores e para os meus clientes no hotel. Mas o mais assustador nestes hackers é que eles acedem a tudo. Perdi muito dinheiro, não quero especificar quanto, mas foi uma chamada de atenção para a realidade. Fala-se muito sobre como as coisas evoluíram. Hoje vi o lado negro desse mundo assustador. Perdi muito dinheiro, vou ter fotos minhas a circular online. E o mais assustador é que está a acontecer com muita gente", lamentou Mariana."Por isso, cuidado. Porque estes malditos hackers estão a destruir vidas, a destruir sonhos. Ainda estou viva, lentamente chego lá. Por muito que acredite que a Inteligência Artificial tenha coisas boas. É assustador ver para onde vamos. Por favor, políticos do Mundo, façam alguma coisa. Estamos a encaminhar-nos para um sítio muito, muito assustador", conclui a surfista, que partilhou algumas das trocas de mensagens com a pessoa em questão.