Teresa Bonvalot com novas adversárias em Pipeline

A cerca de cinco dias do arranque da nova temporada do circuito mundial, uma baixa de última hora ditou a reformulação dos heats da ronda inaugural da prova feminina do Billabong Pro Pipeline. A australiana Sophie McCulloch lesionou-se e está fora de combate. Algo que faz com que Teresa Bonvalot tenha novas adversárias para a estreia.A campeã nacional estava inicialmente colocada no heat 2, onde teria de medir forças com a cinco vezes campeã mundial e campeã olímpica Carissa Moore, uma das maiores especialistas femininas em Pipe, e ainda a também havaiana Bettylou Sakura Johnson.Esta nova situação fez com que Teresa saltasse para o heat inaugural da prova feminina, onde terá de medir forças com a brasileira Tatiana Weston-Webb e também a norte-americana Caroline Marks. Duas adversárias fortes, mas, ainda assim, aquém do poderia que Carissa possui nesta e em qualquer onda.Para o lugar de McCulloch foi chamada a norte-americana Alyssa Spencer, que se seguiu a Teresa Bonvalot no ranking das Challenger Series de 2022. McCulloch, que foi a "carrasca" de Bonvalot na qualificação para o CT de 2023, terminando empatada mas com vantagem no desempate com a portuguesa, está de baixa devido a uma lesão sofrida no tornozelo nos últimos dias.Com Johanne Defay de fora das duas primeiras etapas, o que originou a chamada de Teresa Bonvalot para competir no Havai em virtude do seu estatuto de suplente do Tour, Sophie McCulloch junta-se à francesa, lançando ainda mais dúvidas para as etapas do CT que se seguem à prova havaiana. Isto porque se alguma delas permanecer lesionada para a etapa portuguesa, em Peniche, Teresa irá novamente ter entrada para enfrentar as melhores surfistas do Mundo.H1: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Caroline Marks (EUA) x Teresa Bonvalot (PRT)H2: Carissa Moore (HAV) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Alyssa Spencer (EUA)H3: Stephanie Gilmore (AUS) x Macy Callaghan (AUS) x Moana Jones Wong (HAV)H4: Brisa Hennessy (CRC) x Isabella Nichols (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS)H5: Lakey Peterson (EUA) x Gabriela Bryan (HAV) x Caitlin Simmers (EUA)H6: Courtney Conlogue (EUA) x Tyler Wright (AUS) x Molly Picklum (AUS)