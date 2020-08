Teresa Bonvalot e Carolina Mendes nos quartos-de-final em Pantín

Carolina Mendes e Teresa Bonvalot garantiram esta quinta-feira a passagem aos quartos-de-final da prova feminina do Pantín Classic Pro, a competição internacional a realizar-se no pós-pandemia. As surfistas portuguesas voltaram a estar em destaque na 3.ª ronda, garantindo o acesso às fases finais do evento galego.

O dia só não foi perfeito para a armada lusa porque a campeã nacional Yolanda Hopkins não conseguiu juntar-se a Carol e Teresa. Aliás, Yolanda competiu no mesmo heat que Carol na 3.ª ronda. Numa bateria vencida pela francesa Pauline Ado (12,00), Carolina conseguiu segurar o 2.º posto, com 9,57 pontos, enquanto Yolanda Hopkins terminou no 4.º posto, com somente 5,87 pontos.

No quarto e último heat da ronda, Teresa Bonvalot conseguiu mesmo a melhor onda da disputa, com 7,83 pontos. Uma onda que ajudou a jovem surfista portuguesa a somar 11,86 pontos e a terminar no 2.º posto da bateria, atrás da espanhola Melania Suarez (13,57), mas à frente das também espanholas Bianca Tye (10,66) e Janire Etxabarri (6,03).

Agora, nos quartos-de-final, Carol vai medir forças com a experiente francesa Maud Le Car logo na segunda bateria da ronda, enquanto Teresa Bonvalot vai disputar o heat 3, também frente a uma surfista gaulesa, desta feita Cannelle Bullard.

Da parte da manhã aconteceu o arranque da prova masculina, onde cinco surfistas lusos estiveram em ação na ronda inaugural da prova galega. E o saldo foi bem positivo, uma vez que apenas Diogo Duque ficou pelo caminho. José Champalimaud, João Pereira, Gabriel Ribeiro e Guilherme Ribeiro seguiram para a ronda 2, sendo que os dois últimos venceram os respetivos heats.

Agora, este quarteto junta-se a Miguel Blanco, Vasco Ribeiro, Joaquim Chaves, Luís Perloiro e Pedro Coelho, todos eles cabeças-de-série e, por isso, com estreia apenas marcada para a ronda 2. Nesta fase, destaque para o heat 14, onde Guilherme Ribeiro e João Pereira se cruzam, tendo ainda pela frente o alemão Leon Glatzer e o italiano Kalani da Silva.

Esta sexta-feira a prova deve retomar com a prova masculina e com muito em jogo para os nove surfistas portugueses ainda em prova. Já a prova feminina deverá enfrentar um dia de pausa, numa altura em que a ação se aproxima a passos largos para o final. Domingo será o dia de coroar os campeões.