Teresa Bonvalot feliz pela "maior vitória da carreira"

Teresa Bonvalot era uma surfista muito feliz, após o triunfo no Sydney Surf Pro, segunda etapa das Challenger Series 2022. Aos 22 anos, a surfista portuguesa alcançou o maior triunfo da carreira e, no final, mostrou-se satisfeita com a "maior vitória da carreira", mas com os pés bem assentes na terra para o resto de uma campanha que a pode levar até ao circuito mundial em 2023.Com Kika Veselko e Mafalda Lopes a ajudarem a transportar a campeã da água para a zona de entrevista e com "A Portuguesa" a ser entoada em pano de fundo, Teresa falou num campeonato "incrível" e na sensação que foi poder voltar à Austrália após duas temporadas marcadas pela pandemia a nível mundial."É incrível vencer esta prova aqui, em Sydney", começou por dizer Teresa, assim que foi entrevistada na flash interview que se seguiu à final, já com os pés na areia e com um coro de alguns portugueses a entoarem o hino sob pano de fundo. "Adoro vir à Austrália e já tinha tido aqui bons resultados no passado, por isso é muito bom poder regressar aqui, depois de dois anos marcados por pandemia, e conseguir ganhar", frisou.Teresa agradeceu o apoio dos portugueses presentes na praia, que se fizeram acompanhar de várias bandeiras nacionais e considerou este o maior feito da sua jovem carreira. "É a maior vitória da minha carreira. Foi fantástico ter o apoio deste grupo de portugueses aqui presentes", reforçou a campeã europeia em título, que venceu os três eventos em que participou na última temporada no circuito europeu.Mais tarde, no pódio, onde foi a última a receber o seu troféu, Teresa Bonvalot mostrou-se com os pés assentes na terra e ciente das dificuldades que terá pela frente neste circuito, para terminar no top 5 e conseguir a qualificação para o circuito mundial de 2023. Além do triunfo, a surfista portuguesa destacou o facto de "ao fim do dia o importante é poder desfrutar e divertir-me, fazer aquilo que mais se ama", reforçando ainda que esta experiência a faz crescer como atleta, "mas também como pessoa".O triunfo em Sydney foi o confirmar de um ano de sonho para a jovem surfista de Cascais que já tem três títulos nacionais no currículo, o primeiro deles aos 14 anos, e também dois títulos de campeã europeia júnior, além do de campeã europeia conseguido este ano. Teresa apenas se estreou a vencer a nível internacional em 2021, no QS da Caparica. Contudo, no recomeço desta temporada tornou-se imparável, somando mais quatro triunfos: três na qualificação europeia, nos Açores, Israel e, novamente, Caparica e, agora, em Sydney.