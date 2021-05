Teresa Bonvalot vence o Estrela Gallicia Caparica Surf Fest

Teresa Bonvalot conquistou, este domingo, o triunfo no Estrella Galicia Surf Fest, QS1000 feminino que marca o arranque do circuito de qualificação mundial feminino na Europa. Teresa levou a melhor numa histórica final totalmente portuguesa frente à jovem Mafalda Lopes, conquistando, assim, o primeiro título da carreira no circuito WQS.

Com a ação no dia final a arrancar ainda antes das 8 horas, foi a prova masculina a primeira a ir para a água, para a realização das meias-finais. Ruben Vitoria venceu o duelo espanhol, enquanto Charly Martin foi o mais forte numa bateria totalmente francesa, estando assim encontrados os finalistas na Praia do Paraíso.

Mas as atenções estavam centradas na final portuguesa da prova feminina. Um marco histórico para o surf feminino nacional, que nunca tinha acontecido no circuito WQS. Depois de terem dominado a ação ao longo dos últimos dias, Teresa e Mafalda prometiam um grande espetáculo de surf, num duelo que teve direito a 35 minutos de ação.

Apesar do conhecimento local por parte da mais jovem, Teresa Bonvalot utilizou toda a sua experiência para começar mais forte na disputa. Na primeira onda somou 7,17 pontos, colocando logo pressão na adversária. A partir daí foi sempre a subir. A uma nota de 8,17, juntou outra de 9 pontos num máximo de 10. Com um total incrível de 17,17 pontos em 20 possíveis, a campeã nacional em título não deu qualquer hipótese a Mafalda Lopes, que teve como melhor onda um 5,50, terminando em combinação.

"Estou super feliz por esta primeira vitória no circuito WQS", começou por dizer Teresa Bonvalot, logo após o heat decisivo. "Já fiz tantas etapas e estive em provas tão importantes, que foi muito positivo fazer esta final totalmente portuguesa aqui na Caparica. Penso que a chave para o triunfo foi estar lá fora a tentar divertir-me com o meu surf. As ondas estavam divertidas e limitei-me a tentar surfar o melhor possível e gerir tudo de forma inteligente. Sinto-me muito bem, estou focado e vou para El Salvador com o intuito de garantir uma vaga olímpica", frisou.

Um triunfo importantíssimo para Teresa Bonvalot, que a coloca no 7.º posto do ranking europeu e dentro dos lugares de qualificação para as Challenger Series da segunda metade da temporada, onde vai estar em jogo a qualificação para o circuito mundial de 2022.

Com uma etapa pela frente ainda no calendário europeu do WQS, Teresa poderá selar essa qualificação em Pantín, na Galiza, no início de julho. Portugal tem ainda outras surfistas bem posicionadas para poderem atacar essas vagas, com Yolanda Hopkins no 10.º posto do ranking e Carolina Mendes, que ficou em 3.º na Caparica, no 12.º lugar.

Destaque ainda para grande prestação da jovem Mafalda Lopes, que com esta primeira final da carreira no WQS conseguiu ascender ao 21.º posto do ranking. Um claro sinal de força do surf feminino nacional para o futuro. E um resultado das surfistas portuguesas que mostra que Portugal chega a El Salvador, onde na próxima semana começa o Mundial ISA, com claras hipóteses de arrecadar a vaga europeia em disputa para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Já na prova masculina, o triunfo acabou por sorrir ao jovem basco Ruben Vitoria, que deu um recital de surf na final frente a Charly Martin. Com 18,53 pontos, Vitoria conseguiu superar a experiência do surfista gaulês, que terminou o duelo com 15,47 pontos e em combinação. Esta foi a segunda vitória de Ruben Vitória no WQS e coloca-o dentro do top 10 do ranking europeu, dentro da luta por uma vaga nas Challenger Series, onde o português Vasco Ribeiro, que ficou em 5.º na Caparica, já está garantido.