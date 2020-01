Teresa e Yolanda implacáveis no arranque do Open China

Foi uma estreia em grande para as surfistas portuguesas, esta madrugada de terça-feira, no WQS 2020! Sobretudo para Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira, as duas surfistas que conseguiram superar com distinção as duas rondas disputadas no dia inaugural do QS5000 de Hainan, na China.





Destaque para a prestação da campeã nacional Yolanda Sequeira, que conseguiu a melhor onda do dia, a única na casa da excelência, com 8,17 pontos num máximo de 10, fazendo ainda o segundo melhor score da jornada, com 15 pontos num máximo de 20, superados apenas pelos 15,27 da australiana Vittoria Farmer, no último heat da ronda inaugural.A surfista algarvia entrou com tudo na prova chinesa e na temporada, conseguindo esse score de 15 pontos no heat 8 da ronda inaugural, onde venceu facilmente a concorrência da japonesa Minori Kaiwai (9,60), que também seguiu em frente, da indonésia Kalani Johnson (9,27) e da chinesa Yanyan Wang (3,60), ambas eliminadas.Nesta primeira ronda, as surfistas lusas estiveram em grande plano, uma vez que tanto Carol Henrique como Teresa Bonvalot também venceram os seus heats. Carol somou 11,43 pontos no heat inaugural do campeonato, onde deixou em segundo a campeã nacional de 2018, Camilla Kemp, agora a competir pela Alemanha, deixando ainda pelo caminho a australiana Tru Starling e a chinesa Yuting Zhang.Depois no heat 4 foi Teresa Bonvalot a também sair vencedora, graças a um score de 11,74, superando a havaiana Leila Riccobuano e deixando pelo caminho a australiana Mia McCarthy e a chinesa Xueyn Wang. Nesta ronda, as cores nacionais só perderam o contributo de Leonor Fragoso (7,40), que foi terceira no heat 11, atrás da japonesa Minami Nonaka (14,06) e da basca Ariane Ochoa (9,90).A ação continuou para a 2.ª ronda, onde as coisas nem começaram bem para a armada lusa, depois de Carol Henrique ser eliminada logo no heat 1. Com 7,90 pontos, Carol ainda superou a basca Leticia Canales Bilbao, mas acabou por ser batida pela francesa Pauline Ado (9,27) e pela australiana Phillipa Anderson (11,13).Contudo, o melhor estava para chegar e no heat 4, que foi vencido pela costarriquenha e surfista do WWT Brisa Hennessy, com 12,63 pontos, Teresa Bonvalot conseguiu garantir o 2.º posto e a respetiva qualificação para a 3.ª ronda, com 8,54 pontos. A jovem surfista portuguesa bateu a equatoriana Dominic Barona (8,10) e também a chinesa Siqi Yang (5,10).E foi já ao final do dia que Yolanda Sequeira voltou a dar espetáculo. A campeã nacional imitou o feito de Teresa, mas como novo triunfo, desta vez com 11,93 pontos. Yolanda bateu mesmo a havaiana Coco Ho (9,60), que deixou o WWT esta época, após 10 anos consecutivos entre a elite mundial. Pelo caminho ficou ainda a norte-americana Alyssa Spencer (8,33), que terminou no top 10 do WQS em 2019, e a japonesa Nanaho Tsuzuki (5,64).Agora, já com pelo menos 1000 pontos assegurados para o ranking do WQS, Teresa e Yolanda vão ter oportunidades de ouro para conseguirem uma vaga nos oitavos-de-final, entre as 16 melhores surfistas em prova. Isto porque na 3.ª ronda cada heat tem apenas três surfistas, sendo que só uma fica pelo caminho.A primeira a entrar em cena será Teresa Bonvalot, tendo a companhia da australiana Freya Prumm e da holandesa Eveline Hooft no heat 4. Já Yolanda entra em cena no heat 6, onde vai medir forças com a italiana e ex-top mundial Claire Bevilacqua e ainda com a japonesa Amuro Tsuzuki, que em 2019 garantiu uma histórica qualificação para o WWT.As esperanças lusas estão agora entregues às duas surfistas e também a Guilherme Fonseca, o único surfista português que conseguiu chegar à 2.ª ronda da prova masculina, e que deverá regressar à água esta quarta-feira.