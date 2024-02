Tiago Stock vencedor surpresa do Capítulo Perfeito em Carcavelos

O jovem surfista português Tiago Stock, de apenas 18 anos, venceu este domingo o Capítulo Perfeito, em Carcavelos, batendo na final da prova os norte-americanos Rob Machado, Balaram Stack e Dylan Graves.

"É uma vitória muito inesperada, passo muito tempo aqui a treinar e deu certo", afirmou aos jornalistas Tiago Stock, que há cerca de um mês venceu os 'trials' (qualificação) e agarrou a última vaga na prova, conseguindo hoje ultrapassar todas as baterias até à vitória final.

A jogar em casa, o atleta do Quinta dos Lombos arrecadou o primeiro lugar com 9,75 pontos nas duas melhores ondas (num total de 20 possíveis), deixando o experiente Rob Machado no segundo posto (5,25), Dylan Graves no terceiro (2,60) e Balaram Stack na quarta e última posição (1,25).

"Competi sem medo nenhum, sem medo nenhum, não tenho nada a perder, vim aqui mostrar o que eu sei fazer e deu certo", realçou o 'tigre', como é conhecido entre os amigos, que fizeram a festa no areal da praia de Carcavelos.

Questionado sobre as sensações de competir contra Rob Machado, ícone do surf mundial que integrou o circuito de elite entre 1993 e 2001 - tendo conquistado a etapa da Figueira da Foz em 2000 -, Tiago Stock admitiu a emoção que sentiu.

"Foi um prazer gigante, o Rob Machado é uma lenda do surf, que vai ficar para a história. Poder passar o dia com ele e disputar um 'heat' (bateria), mas foi a final, foi o melhor. Não há muito a dizer, é incrível", lançou o atleta luso, revelando que, antes da bateria decisiva, o norte-americano (que nasceu na Austrália há 50 anos mas sempre competiu sob a bandeira dos Estados Unidos) lhe perguntou onde é que se devia posicionar dentro de água.

"Antes do 'heat', ele perguntou-me onde é que era o pico e eu disse-lhe um bocado da minha estratégia, mas não abri o jogo todo", revelou, divertido, Stock.

Depois desta surpreendente vitória, o surfista local de Carcavelos espera um ano de 2024 com "muita competição, muito treino e muita dedicação", de forma a continuar a progressão na sua carreira desportiva, que atingiu o ponto mais alto com a conquista da 10.ª edição do Capítulo Perfeito, prova dedicada aos tubos, a manobra 'rainha' do surf que contou com várias figuras do surf português e internacional.

Desde logo, os lusos Tiago Pires e Nicolau von Rupp, ambos campeões de edições passadas, mas também os antigos vencedores Bruno Santos (Brasil), Anthony Walsh (Austrália), Aritz Aranburu (Espanha) e Willam Aliotti (França).

Outro dos favoritos, o brasileiro Lucas Chianca, que venceu recentemente a prova da Liga Mundial de Surf (WSL) nas ondas gigantes da Nazaré, foi eliminado nas 'meias', num domingo de sol em que o areal de Carcavelos ficou repleto de fãs da modalidade, que aproveitaram o bom tempo para assistir ao 'show' de surf dado pelos competidores.