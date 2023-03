Três campeões mundiais eliminados e uma nota 10 em Supertubos

Supertubos viveu, este domingo, uma jornada intensa e de emoções fortes no segundo dia de ação no MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial de 2023. Com Peniche a oferecer ondas pesadas e desafiantes, acima dos 2 metros, a competição ficou marcada pela primeira nota 10 da temporada e também por muitas eliminações entre os principais candidatos ao título, incluindo três ex-campeões mundiais.

O grande destaque do dia aconteceu pela manhã, ainda na ronda de repescagem e já depois de Frederico Morais ter sido eliminado da etapa portuguesa. Numa das melhores baterias do dia, Gabriel Medina e Maxime Huscenot estavam a destacar-se, depois de terem encontrado a porta de saída de alguns tubos.

Enquanto isso, o australiano Callum Robson estava completamente perdido no heat e sem notas dignas de registo. Até que, quase que por magia, Robson encontrou o tubo de uma vida e foi premiado com a pontuação máxima, invertendo completamente as contas da disputa. O rookie do circuito em 2022 protagonizou, assim, o primeiro 10 da temporada, naquela que também foi a primeira vez na carreira que conseguiu tal distinção.

Depois do momento do dia, a prova entrou em pausa até ao início da tarde, quando teve início a ronda 3. Aí as surpresas marcaram a ação, com vários nomes sonantes a ficarem pelo caminho. Desde logo, Kelly Slater. O 11 vezes campeão mundial foi derrotado pelo brasileiro João Chianca e poderá ter dito adeus ao sonho olímpico, pelo menos, através do ranking mundial.

Pouco depois foi a vez de o campeão mundial em título também se despedir de forma antecipada de Peniche. O brasileiro Filipe Toledo confirmou que o mar pesado é o grande calcanhar de aquiles do seu surf e acabou por ser eliminado frente ao wildcard francês e antigo top mundial Joan Duru.

Para completar a lista de campeões mundiais eliminados, a maior surpresa surgiu já ao final da tarde com a derrota do havaiano John John Florence frente ao rookie indonésio Rio Waida. Jordy Smith e Kanoa Igarashi foram outros dos pesos pesados do Tour que também saíram derrotados nesta fase da prova, depois de terem perdido os embates com Ryan Callinan e Samuel Pupo, respetivamente.

Em sentido inverso, o brasileiro Caio Ibelli, atual número 5 mundial, foi um dos surfistas em maior evidência ao longo deste domingo. Só o compatriota Samuel Pupo conseguiu um score acima de Ibelli na ronda 3, com um total de 14,40 pontos. Quem também superou esta fase da prova foi o atual líder mundial, o australiano Jack Robinson, e ainda o campeão olímpico Italo Ferreira.

A ação terminou quando ainda faltavam disputar-se dois heats da ronda 3 masculina, com Gabriel Medina e o campeão em título do evento, o norte-americano Griffin Colapinto, a serem dois dos surfistas que ainda não competiram nesta fase. Só o farão quando a prova retomar. Algo que só deverá acontecer na terça-feira.

Teresa e Yolanda conhecem rivais

Terça-feira também deverá ser o dia de regresso da prova feminina, que hoje não foi para a água, devido às condições exigentes do mar. Ainda assim, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, as duas portuguesas em prova, já conhecem as rivais que terão pela frente nos oitavos-de-final. Teresa compete no heat 2 frente à brasileira e vice-campeã mundial de 2021 Tatiana Weston-Webb, enquanto Yolanda vai reencontrar no heat 5 a havaiana e atual líder do ranking Carissa Moore, que conta no currículo com cinco títulos mundiais e um olímpico.

Resultados da ronda 3 masculina:

HEAT 1: Caio Ibelli (BRA) 13.57 vs. Carlos Munoz (CRC) 8.30

HEAT 2: Connor O'Leary (AUS) 12.27 vs. Nat Young (EUA) 9.66

HEAT 3: Ethan Ewing (AUS) 12.23 vs. Jake Marshall (EUA) 11.43

HEAT 4: Joao Chianca (BRA) 12.54 vs. Kelly Slater (EUA) 10.83

HEAT 5: Joan Duru (FRA) 10.84 vs. Filipe Toledo (BRA) 6.17

HEAT 6: Callum Robson (AUS) 6.73 vs. Liam O'Brien (AUS) 6.50

HEAT 7: Ian Gentil (HAV) 11.20 vs. Miguel Pupo (BRA) 3.94

HEAT 8: Samuel Pupo (BRA) 14.40 vs. Kanoa Igarashi (JAP) 13.27

HEAT 9: Jack Robinson (AUS) 10.93 vs. Tiago Carrique (FRA) 5.93

HEAT 10: Ryan Callinan (AUS) 11.10 vs. Jordy Smith (AFS) 10.07

HEAT 11: Barron Mamiya (HAV) 12.17 vs. Leonardo Fioravanti (ITA) 9.40

HEAT 12: Rio Waida (IDN) 9.30 vs. John John Florence (HAV) 9.17

HEAT 13: Italo Ferreira (BRA) 10.94 vs. Michael Rodrigues (BRA) 3.73

HEAT 14: Yago Dora (BRA) 10.93 vs. Matthew McGillivray (AFS) 10.70

Heats em falta da ronda 3 masculina:

HEAT 15: Gabriel Medina (BRA) vs. Seth Moniz (HAV)

HEAT 16: Griffin Colapinto (EUA) vs. Jackson Baker (AUS)

Heats dos oitavos-de-final da prova feminina:

HEAT 1: Molly Picklum (AUS) vs. Isabella Nichols (AUS)

HEAT 2: Tatiana Weston-Webb (BRA) vs. Teresa Bonvalot (POR)

HEAT 3: Stephanie Gilmore (AUS) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)

HEAT 4: Gabriela Bryan (HAV) vs. Courtney Conlogue (EUA)

HEAT 5: Carissa Moore (HAV) vs. Yolanda Hopkins (POR)

HEAT 6: Bettylou Sakura Johnson (HAV) vs. Macy Callaghan (AUS)

HEAT 7: Caroline Marks (EUA) vs. Caitlin Simmers (EUA)

HEAT 8: Brisa Hennessy (CRC) vs. Sophie McCulloch (AUS)

Heats dos oitavos-de-final da prova masculina:

HEAT 1: Caio Ibelli (BRA) vs. Connor O’Leary (AUS)

HEAT 2: Ethan Ewing (AUS) vs. João Chianca (AUS)

HEAT 3: Joan Duru (FRA) vs. Callum Robson (AUS)

HEAT 4: Ian Gentil (HAV) vs. Samuel Pupo (BRA)

HEAT 5: Jack Robinson (AUS) vs. Ryan Callinan (AUS)

HEAT 6: Barron Mamyia (HAV) vs. Rio Waida (IDN)

HEAT 7: Italo Ferreira (BRA) vs. Yago Dora (BRA)

HEAT 8: Gabriel Medina (BRA)/Seth Moniz (HAV) vs Griffin Colapinto (EUA)/Jackson Baker (AUS)