Três portugueses entre as equipas anunciadas para o Nazaré Tow Surfing Challenge

O Nazaré Tow Surfing Challenge está de regresso, quase dois anos depois da última edição. O período de espera do evento português arrancou oficialmente esta segunda-feira e as equipas que vão estar em prova nas ondas gigantes da Nazaré já foram anunciadas pela World Surf League. Um total de 9 equipas vão estar em ação na prova portuguesa, com uma equipa totalmente nacional e um total de três surfistas lusos entre os eleitos.Após estar inicialmente apontada para iniciar-se a 1 de Novembro, apenas 15 dias depois surgiu a oficialização desse arranque. A organização tem até 31 de Março para colocar a prova na água nas condições maiores e mais perfeitas possíveis. João de Macedo e António Silva, que formam uma equipa, e Nic von Rupp, que faz equipa com o brasileiro Pedro Scooby, serão os três portugueses em prova.Entre as equipas convidadas, destaque para a do havaiano Kai Lenny e do brasileiro Lucas Chumbo, que foram os vencedores da última edição do evento nazareno. Em relação a essa competição, destaque para a ausência da equipa formada pelos portugueses Alex Botelho e Hugo Vau, que proporcionaram um momento de muita tensão, com o primeiro a sofrer um acidente que quase lhe roubou a vida.Referência ainda para a presença de um trio feminino em prova. Às já habituais Maya Gabeira, que faz equipa com Sebastian Steudtner, e Justine Dupont, que divide o palco com Pierre Rollet, junta-se a big rider brasileira Michelle des Bouillons, que faz equipa com Ian Cosenza.Team 1: Kai Lenny (HAW), Lucas Chianca (BRA)Team 2: Nic Von Rupp (PRT), Pedro Scooby (BRA)Team 3: Rodrigo Koxa (BRA), Eric Rebiere (FRA)Team 4: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)Team 5: Axier Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)Team 6: João de Macedo (PRT), António Silva (PRT)Team 7: Maya Gabeira (BRA), Sebastian Steudtner (DEU)Team 8: Justine Dupont (FRA), Pierre Rollet (FRA)Team 9: Michelle des Bouillons (BRA), Ian Cosenza (BRA)Em relação ao formato competitivo, é explicado que as equipas vão ser divididas em três grupos, sendo que cada grupo vai disputar um heat com cinquenta minutos de duração, num total de seis baterias que terá o evento. Algo que vai reduzir o "tráfego" no line up em relação à última edição. Cada equipa irá surfar um total de dois heats, alternando os surfistas entre a prancha e a condução do jet ski durante os 50 minutos de cada heat.Depois, para se apurar os vencedores, irão ser somadas as duas melhores ondas de cada surfista entre os dois heats surfados. A melhor das duas ondas irá ser contada a dobrar, o que faz com que o potencial máximo de pontuação de cada surfista seja 30 pontos. Esta será uma prova de apenas um dia e que, além do triunfo final, irá contar com várias categorias a concurso.A organização irá monitorizar de perto todos os swells de inverno que vão chegar à costa Portuguesa, dando o alerta verde para o início da prova com 72 horas de antecedência, caso as condições se alinhem de acordo com os padrões de exigência. Esse período irá permitir que os surfistas consigam viajar para Portugal a tempo da prova e de ter toda a logística a postos.