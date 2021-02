Trio português nas fases finais da etapa europeia do circuito mundial online

A participação portuguesa no E-Pro Europe, etapa europeia das Surf Web Series, continua na mó de cima, com três surfistas lusos a conseguirem o passaporte para os quartos-de-final desta que é a nona etapa de 11 etapas do circuito mundial online.

O bicampeão nacional Miguel Blanco tem sido um dos surfistas em grande destaque com as ondas enviadas, mas Henrique Pyrrait e Ivo Cação também o acompanham para as fases finais desta etapa, estando apenas a um triunfo de chegarem às meias-finais e conseguirem uma das quatro vagas no evento mundial.

A ronda 4 do E-Pro Europe ficou marcada pelos triunfos de Blanco e Cação e ainda pelo segundo lugar de Pyrrait no seu respetivo heat. Pelo caminho ficaram outros tantos portugueses, com António Silva, Luís Perloiro e Luan Carvalho a ficarem pelo caminho.

Agora, nos quartos-de-final, Blanco vai medir forças numa bateria man-on-man com o espanhol Dani Garcia, enquanto Ivo Cação enfrenta o britânico Stanley Norman e Henrique Pyrrait defronta o francês Gaspard Larsonneur. A outra bateria dos quartos-de-final será disputada entre os espanhóis Miguel Castrillon e Hans Odriozola.

As ondas para esta próxima ronda já estão a votação no Instagram das Surf Web Series. Os votos dos fãs vão ajudar a decidir o vencedor de cada bateria, com os resultados a serem combinados com as pontuações dados pelo painel de juízes desta etapa. Caso todos avancem, até há a possibilidade de Pyrrait e Cação se defrontarem nas meias-finais.