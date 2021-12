Tudor Nazare Tow Surfing Challenge recebe luz verde

É já este domingo que o Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge vai para a água! A luz verde vai ser dada este sábado, depois de a World Surf League ter lançado o alerta amarelo na quinta-feira. Apesar de a decisão ainda não ser oficial, já é certo que a prova de ondas grandes vai mesmo para a água este domingo, dia 12 de Janeiro, na Praia do Norte, onde são esperadas ondas na casa dos 20 metros.Com as previsões, que estão a ser monitorizadas de perto pela organização com a ajuda de Garrett McNamara, a apontarem para uma ondulação de 3 metros, com vento favorável e um período na casa dos 20 segundos, as expectativas apontam para que sejam geradas ondas de 16 a 20 metros, com boa formação para o tow-in.Em ação vão estar nove equipas, cada uma com dois surfistas. O formato competitivo vai colocar na água três equipas de cada vez, em heats de 60 minutos. Cada equipa vai fazer dois heats. No final, a soma das duas melhores ondas vai fazer a diferença, com a melhor onda de cada surfista a ter pontuação a dobrar.António Silva, João de Macedo e Nic von Rupp serão os surfistas portugueses em ação. Silva e Macedo vão fazer equipa, enquanto Nicolau faz equipa com o brasileiro Pedro Scooby. Durante os 60 minutos de cada bateria os membros de cada equipa vão alternar entre a prancha e o jet-ski.Uma das mudanças de última hora nas equipas é a troca do alemão Sebastian Steudtner pelo francês Eric Rebiere, que vai fazer par com a brasileira Maya Gabeira, uma das três mulheres em prova – as francesas Justine Dupont e Michelle des Bouilons são as outras.Prevê-se assim um domingo de emoções fortes na Nazaré. Com o atual momento a não ser propício a aglomerados, a prova pode ser acompanhada em direto no site da WSL e no Youtube.