US Open of Surfing cancelado devido à Covid-19

A WSL anunciou o cancelamento de uma das provas mais sonantes de todo o calendário da WSL. Através de um comunicado de imprensa, foi anunciado o cancelamento do Vans US Open, uma das etapas que pertencem às Challenge Series do WQS, devido ao coronavírus. No entanto, a WSL avança que a prova está segura para o calendário de 2021.





No comunicado pode ler-se que a decisão foi tomada após muita consideração, com o cancelamento a surgir com base na preservação da segurança e saúde dos fãs do surf. Isto porque o Vans US Open of Surfing é um dos eventos mais procurados do surf mundial, reunindo milhares de pessoas anualmente na famosa praia de Huntington Beach, na Califórnia.Os organizadores consideram que não faz sentido avançar com o evento, numa altura em que o conceito básico do mesmo, a reunião de inúmeras pessoas a celebrar a cultura do surf e de outros desportos radicais, não pode ser colocado em prática. Ainda assim, garantem que já estão a trabalhar para enriquecer a experiência dos fãs no evento de 2021.Programado para meados de Julho, o Vans US Open é assim mais um evento do WQS que é cancelado em virtude da pandemia do Covid-19. O mesmo já tinha acontecido com vários eventos da perna europeia do WQS e também com o Ballito Pro, na África do Sul, prova das Challenge Series que antecedia o US Open.Com a WSL a tomar uma nova decisão quanto ao retomar das provas no início do próximo mês, fica assim a dúvida quanto ao regresso do circuito WQS ou mesmo a realização do WCT em 2020. Resta perceber o que acontecerá às provas portuguesas que iriam iniciar em setembro e se estenderiam até outubro, numa altura em que não se prevê muitas facilidades logísticas em relação a viagens e entrada em fronteiras.O US Open of Surfing é assim mais um grande evento do desporto mundial a ser vítima do Covid-19. Esta é uma prova que nos últimos anos pertenceu ao WWT feminino, mas que agora iria ser parte das Challenge Series masculinas e femininas. Ao longo dos anos a prova de Huntington Beach também se destacou por oferecer o prémio mais chorudo do surf mundial, mesmo não pertencendo ao WCT.