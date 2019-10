Vasco Ribeiro e Miguel Blanco já ficaram a conhecer adversários na ronda inaugural em Peniche

Realizaram-se esta manhã de terça-feira os trials da Rip Curl, que juntaram em Supertubos alguns surfistas internacionais da marca que lutaram pela última vaga disponível para o MEO Rip Curl Pro Portugal, a décima e penúltima etapa do WCT 2019. Com Miguel Blanco e Vasco Ribeiro já com convites garantidos, foi o norte-americano Crosby Colapinto a garantir o último lugar disponível e a ajudar a definir a grelha de heats da ronda inaugural da prova portuguesa.Colapinto vai, assim, juntar-se ao irmão mais velho, Griffin Colapinto, que é um dos surfistas integrantes do top 34 mundial. Para ganhar esta última vaga, o jovem norte-americano, que este ano já tinha estado em ação no WCT, mais concretamente no Freshwater Pro, que se disputou no Surf Ranch, superou a concorrência do francês Vincent Duvignac, do irlandês Gearoid McDaid ou do australiano Jacob Willcox, que já foi wildcard em Peniche.Ora, a qualificação de Crosby Colapinto para o MEO Rip Curl Pro Portugal ajudou a definir os heats, sendo que os wildcards portugueses já sabem quem vão enfrentar. Apesar de ser apenas 102.º do ranking do WQS, estando atrás de Vasco Ribeiro, o facto de o norte-americano já ter estado numa etapa este ano confere-lhe ranking do WCT, passando assim à frente do português no seeding.Dessa forma, Miguel Blanco vai enfrentar o campeão mundial em título e atual líder do ranking, o brasileiro Gabriel Medina, e ainda o francês Joan Duru no heat 6. No heat anterior irá estar Vasco Ribeiro a competir frente ao brasileiro e atual número 2 mundial Filipe Toledo e ainda ao havaiano Zeke Lau.Por sua vez, Crosby Colapinto vai ficar no heat 4, onde mede forças com o sul-africano e número 3 mundial Jordy Smith e ainda com o brasileiro Caio Ibelli. O primeiro português a entrar em cena será Frederico Morais, que no heat 3 vai defrontar o brasileiro Italo Ferreira, número 4 mundial, e o também canarinho Yago Dora.Mais uma vez em Peniche, os wildcards portugueses poderão ser decisivos para as contas do título mundial, uma vez que enfrentam os principais candidatos, podendo ainda voltar a cruzar-se com estes caso avancem até à 3.ª ronda. Resta lembrar que apenas quatro surfistas são eliminados na repescagem. Isso e o facto de Gabriel Medina poder conquistar o terceiro título mundial da carreira já em Supertubos. E é já amanhã que começa o período de espera!H1: Kanoa Igarashi (Japão) x Willian Cardoso (Brasil) x Ricardo Christie (Nova Zelândia)H2: Kolohe Andino (Estados Unidos) x Griffin Colapinto (Estados Unidos) x Soli Bailey (Austrália)H3: Italo Ferreira (Brasil) x Yago Dora (Brasil) x Frederico Morais (PORTUGAL)H4: Jordy Smith (África do Sul) x Caio Ibelli (Brasil) x Vasco Ribeiro (PORTUGAL)H5: Filipe Toledo (Brasil) x Zeke Lau (Havai) x Crosby Colapinto (Estados Unidos)H6: Gabriel Medina (Brasil) x Joan Duru (França) x Miguel Blanco (PORTUGAL)H7: Owen Wright (Austrália) x Jack Freestone (Austrália) x Jadson Andre (Brasil)H8: Jeremy Flores (França) x Deivid Silva (Brasil) x Leo Fioravanti (Itália)H9: Julian Wilson (Austrália) x Conner Coffin (Estados Unidos) x Jesse Mendes (Brasil)H10: Seth Moniz (Havai) x Adrian Buchan (Austrália) x Peterson Crisanto (Brasil)H11: Ryan Callinan (Austrália) x Wade Carmichael (Austrália) x Sebastian Zietz (Havai)H12: Kelly Slater (Estados Unidos) x Michel Bourez (França) x Michael Rodrigues (Brasil)