Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot campeões em Pantín

Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot sagraram-se, este sábado, campeões da 33.ª edição do Pantín Classic Galicia Pro, histórico evento europeu que este ano se realizou como uma prova especial - sem contar para qualquer ranking ou circuito. No regresso dos surfistas europeus às provas internacionais, os representantes portugueses estiveram em grande destaque ao longo de todo o evento, conseguindo dominar a prova galega do início ao fim.

Os triunfos de Vasco e Teresa expressaram esse domínio português, depois de quatro dias de muita ação, com ondas desafiantes e de potencial. A armada lusa chegou ao dia final com quatro representantes, dois na prova masculina e dois na prova feminina. Além dos triunfos de Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot, vencedores da última etapa da Liga MEO Surf, em Sintra e atual 3.º e 1.º classificados dos respetivos rankings, destaque para o honroso 9.º posto alcançado pelo jovem Joaquim Chaves e também para o 5.º posto de Carolina Mendes.

Top 5 melhores ondas masculinas:

1 Vasco Ribeiro (PRT), 9,83 pontos (máximo de 10)

2 Vasco Ribeiro (PRT), 9,70

3 Vasco Ribeiro (PRT), 9,60

4. Charly Quivront (FRA), 9,00

5 Vasco Ribeiro (PRT), 8,83

Top 5 melhores ondas femininas:

1 Yolanda Hopkins (PRT), 9,00 pontos (máximo 10)

2 Mafalda Lopes (PRT), 8,33

3 Teresa Bonvalot (PRT), 8,33

4 Canelle Bulard (FRA), 8,00

5 Teresa Bonvalot (PRT), 7,90

Top 5 melhores scores masculinos:

1 Vasco Ribeiro (PRT), 18,16 pontos (máximo de 20)

2 Maxime Huscenot (FRA), 16,83

3 Vasco Ribeiro (PRT), 16,60

4 Charly Quivront (FRA), 16,43

5 Jonatha Gonzalez (ESp), 16,00

Top 5 melhores scores femininos:

1 Teresa Bonvalot (PRT), 15,83 pontos (máximo de 20)

2 Yolanda Hopkins (PRT), 15,77

3 Mafalda Lopes (PRT), 14,73

4 Yolanda Hopkins (PRT), 14,57

5 Janire Etxabarri (ESP), 14,37

No dia final, Vasco começou por vencer a primeira bateria do dia, na 4.ª ronda, num heat em que somou 16,60 pontos num máximo de 20. Na quarta bateria desta ronda, Joaquim Chaves falhou a qualificação para os quartos-de-final por menos de meio ponto, numa disputa muito renhida frente a dois surfistas bastante experientes, o francês Maxime Huscenot e o basco e ex-top do WCT Aritz Aranburu.

Os quartos-de-final começaram com a derrota de Carolina Mendes frente a à francesa Maud Le Car, mas Teresa Bonvalot no heat seguinte conseguiu a desforra, eliminando a francesa Cannelle Bulard. Nessa mesma fase da prova masculina Vasco Ribeiro prosseguiu com a sua performance dominadora, depois somar 14,83 pontos para eliminar o francês Justin Becret.

As meias-finais disputaram-se já ao início da tarde, com Teresa a dar o mote e a vencer de forma folgada a basca Nadia Erostarbe. Vasco seguiu o exemplo e eliminou o francês Charly Quivront, com um score de 15,17 pontos. Nas finais o domínio português foi consumado em baterias de sentido único. Tudo começou com um triunfo muito seguro de Teresa Bonvalot frente à francesa e ex-top do WWT Pauline Ado, com 13,50 pontos contra 8,50. Já Vasco Ribeiro coroou uma semana praticamente imaculada com um triunfo frente ao basco Aritz Aranburu, com pontos contra.

Entre a restante armada lusa destaque ainda para o 13.º posto da campeã nacional Yolanda Hopkins na prova feminina, com Gabriela Dinis, Mafalda Lopes e Carolina Santos a ficarem pela 2.ª ronda e Camila Cardoso, Raquel Otero e Leonor Fragoso a perderem na ronda inaugural. Já do lado masculino, José Champalimaud, Gabriel Ribeiro, Luís Perloiro, Pedro Coelho e Guilherme Ribeiro alcançaram a 3.ª ronda, João Pereira ficou pela 2.ª ronda e na ronda inaugural apenas Diogo Duque ficou pelo caminho.