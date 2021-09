Vasco Ribeiro soma e segue no US Open of Surfing

Vasco Ribeiro continua em grande destaque no evento inaugural das novas Challenger Series do WQS, ao conseguir avançar mais uma ronda no US Open of Surfing, na Califórnia. O campeão nacional ultrapassou um heat digno de WCT, deixando pelo caminho dois tops mundiais e avançando para a ronda 3 em Huntington Beach, onde já só estão 24 surfistas em prova.





Esta quarta-feira o dia foi dedicado à finalização da ronda inaugural feminina, seguindo-se a ronda 2 masculina, que acabou por não chegar ao final. E foi logo no heat inaugural desta ronda que o campeão nacional esteve na água. Nem a forte concorrência travaram o ritmo do surfista português no mar sempre complicado, mas desta vez um pouco maior, de Huntington Beach.Numa disputa a quatro em que o melhor surfista foi o japonês Shun Murakami, com 12,64 pontos, confirmando que os surfistas nipónicos são letais neste tipo de condições, Vasco acabou por segurar a segunda posição e a passagem à próxima fase, graças a um score de 11,63 pontos. Mais 0,13 pontos que o australiano Jack Robinson, vencedor da última etapa da fase regular do CT de 2021, no México, e com o francês Michel Bourez, o outro surfista do CT presente neste heat, a terminar na última posição, com apenas 8,54 pontos.Depois de um início forte, compensado com 6,50 pontos logo na primeira onda surfada, Vasco Ribeiro chegou a estar vários minutos na liderança, gerindo depois a situação com pinças. Na reta final, já com Murakami na frente, Vasco teve um duelo bem apertado com Robinson. O português segurou a prioridade nos últimos minutos e a não deu um centímetro de liberdade ao jovem talento do surf australiano, que terminou a bateria visivelmente frustrado.Agora, após mais esta boa exibição nas ondas californianas, o surfista do Estoril vai competir no heat 2 da ronda 3, que pode ser disputado esta quinta-feira. Numa fase em que os heats têm apenas três surfistas, com os dois melhores a seguirem em frente, Vasco vai disputar a presença nos oitavos-de-final, que já serão man-on-man, com o taitiano Mihimana Braye e com o norte-americano Jake Marshall, dois surfistas mais leves que o português, mas que poderão estar bem ao seu alcance.Com apenas oito dos 12 heats desta ronda já realizados, destaque ainda para a eliminação de mais um top do CT, o californiano Conner Coffin, que vem de uma presença na finalíssima de Trestles. Já a melhor performance masculina do dia coube precisamente a Jake Marshall, um dos próximos adversários de Vasco Ribeiro. O triunfo de Marshall, com 14,50 pontos, deu o mote para vários sucessos entre os surfistas da casa. Pat Gudauskas, Nolan Rapoza, Kolohe Andino e Griffin Colapinto são outros dos nomes que também continuam em prova.Antes da prova masculina tinha sido a prova feminina a iniciar o dia, com a conclusão dos seis heats ainda por realizar da ronda inaugural. Aqui o destaque vai para o triunfo da pequena sensação norte-americana Caitlin Simmers, de apenas 15 anos, que mostrou estar apta para brilhar neste circuito em que está em jogo o acesso ao CT de 2022. Destaque ainda pela negativa para a eliminação da norte-americana e top mundial Lakey Peterson.Entretanto, já é conhecida a composição de todos os heats da ronda 2, onde estão as portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins. Teresa já sabia que no heat 3 da próxima fase vai enfrentar a australiana e top mundial Keely Andrew, a sul-africana Sarah Baum e ainda a norte-americana Sawyer Lindbald. Já Yolanda ficou a saber que no heat 5 terá pela frente a havaiana Keala Tomoda-Bannert, mas também a japonesa Sara Wakita e a havaiana Zoe McDougall.Ambas devem voltar hoje à água, com a ação a retomar pelas 16 horas em Portugal Continental. Em jogo, tal como na ronda 3 masculina, vai estar a passagem aos oitavos-de-final, que será uma fase de heats woman-on-woman e que já garante, pelo menos, um importante 9.º lugar na prova californiana, a primeira de quatro que definem as vagas para o circuito mundial do próximo ano. Depois de Huntington, o circuito segue para Portugal e França, em Outubro, terminando em Haleiwa, no Havai, já em dezembro, com 12 vagas masculinas e 6 femininas em disputa.