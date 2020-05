WSL cancela três provas do WQS na Europa

As tradicionais etapas francesas e britânica do arranque da perna europeia do WQS são as mais recentes "vítimas" do Covid-19, após a WSL ter anunciado esta terça-feira o cancelamento das mesmas. Assim, restam apenas provas ibéricas no calendário europeu do WQS, faltando saber se as mesmas se irão realizar ou se também serão canceladas.





O anúncio foi feito em comunicado, com os municípios de Lacanau e Anglet a anunciarem que cancelaram os respetivos eventos que ali aconteciam em meados de agosto, ambos QS1500. Também o Surf de Nuit, evento especial que se realizava de noite em Anglet, foi cancelado.Patrocinado pela Deeply, o QS1500 de Anglet era um dos eventos mais tradicionais desta perna, onde Vasco Ribeiro fez as duas últimas finais. "Ia a este campeonato todos os anos e agora vai ser estranho este ano não ir. Geralmente ia em família, eles adoram o local. É pena que não se vá realizar, mas penso que seja a melhor decisão por agora", frisou Vasco.O comunicado também refere o cancelamento do QS1000 de Newquay, no Reino Unido, prova que abria a perna europeia do verão no WQS. O Boardmasters, que já foi vencido pela campeã nacional Yolanda Hopkins, já não surge no calendário de eventos do WQS, tal como as outras duas provas.Três baixas importantes para os surfistas europeus que tentam amealhar pontos para subirem no ranking do WQS. Resta perceber se estes cancelamentos acontecem por se tratarem de provas em países bastante afetados pelo novo coronavírus e se as restantes, em locais menos afetados, se manterão, ou se os circuitos acabarão por ser praticamente todos cancelados."Reconhecemos que cancelar estes eventos foi uma decisão difícil, mas vamos trabalhar todos juntos para que os mesmos possam regressar no futuro", afirmou Francisco Spínola, responsável pela WSL EMEA (Europa, Médio Oriente e África). Spínola revelou ainda que em Agosto irá ser lançada uma série de documentários para celebrar os cinco anos dos eventos de Anglet.A seguir ao evento de Newquay, Lacanau e Anglet, o circuito seguiria para Pantín, já na reta final de Agosto, onde se realizaria um QS5000. Depois disso, aconteceria o QS5000 dos Açores, em meados de setembro, e no final desse mês o evento da Ericeira, que pertence às Challenge Series. Por enquanto, ainda estão todos em stand by, mas mais novidades deverão surgir nos próximos dias.