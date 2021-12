WSL está a programar um evento em Moçambique para 2022

A World Surf League está a preparar grandes novidades para 2022 e uma das surpresas que já surgem no calendário provisório da próxima temporada é um evento especial a ter lugar em Moçambique. Com cada vez mais foco em África, o Mozambique Challenge é um dos três eventos especiais programados para este continente.Apesar de ainda não existirem mais informações sobre esta prova, ela já surge no calendário da próxima temporada, com o estatuto de "tentativa". Com um período de espera de uma semana, para já, as datas apontadas são de 24 a 31 de Julho.A avançar, este será o primeiro evento da história da WSL em Moçambique. Embora não esteja definido o local deste evento especial, é fácil pensar nas incríveis direitas do Tofinho como alvo da WSL. Ondas que ficaram recentemente célebres depois de uma incursão de Mick Fanning pela zona.Este será o primeiro evento especial do ano no calendário, havendo ainda mais quatro em perspetiva. África será palco de outros dois. Além do Mozambique Challenge estão programados ainda o Namakwa Challenge, na África do Sul, cuja edição inaugural aconteceu este ano, e ainda o The African Friendship Cup, nas Ilhas Maurícias.Apesar de ainda se saber pouco sobres estes eventos, é a prova do potencial que o surf moçambicano tem e do crescimento que poderá vir a ter. Isto numa altura em que este país de língua oficial portuguesa já tem um competidor a correr os campeonatos da WSL, mais concretamente Mini Cho.