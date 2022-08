Zeke Lau e Bettylou Sakura Johnson campeões em Huntington Beach

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por World Surf League (@wsl)

Os havaianos Zeke Lau e Bettylou Sakura Johnson, ambos relegados do CT no cut a meio da temporada, foram os campeões do US Open of Surfing 2022. Naturais das potentes ondas havaianas, Lau e Bettylou acabaram por vencer, este domingo, nas ondas de Huntington Beach, famosas por serem bem mais moles e desinteressantes em relação às havaianas, ficando ambos mais perto se consumarem o regresso à elite do surf mundial.Esta foi mesmo uma prova dominada por ex-tops do CT, o que revela bem a dificuldade que será para novos surfistas tentarem alcançar vagas no CT 2023, sobretudo do lado feminino. Os quatro finalistas já competiram todos na elite mundial, sendo que do lado masculino Zeke Lau levou a melhor frente ao brasileiro João Chianca, enquanto do lado feminino Bettylou Sakura Johnson derrotou a australiana Macy Callaghan.O dia final em Huntington Beach reservou todas as decisões nesta quarta etapa das Challenger Series 2022, onde a experiência levou a melhor, não dando azo a grandes surpresas. Bettylou apresentou-se em grande forma do lado feminino, batendo Bronte Macaulay nos quartos-de-final e Sophie McCulloch nas meias-finais.Na final, a havaiana voltou a ter uma australiana pela frente, pela terceira bateria consecutiva, mas, desta vez, a adversária foi a antiga campeã mundial júnior Macy Callaghan. Com 12 pontos, Bettylou carimbou o triunfo, perante os somente 10,40 de Callaghan. Esta foi a segunda vitória da jovem havaiana nas Challenger Series, depois de ter vencido a etapa de Haleiwa, no Havai, em 2021. Uma vitória que atirou Battylou para dentro do cut feminino.Já do lado masculino, Lau experienciou um maior equilíbrio. Nos quartos-de-final o havaiano superou o australiano e também ex-top mundial Liam O’Brien por apenas 0,07 pontos, para depois vencer nas meias-finais o norte-americano Eithan Osborne. Na final, somou 12,40 pontos e levou a melhor frente aos 11,43 pontos de Chianca.Um triunfo que permitiu uma subida de 24 posições a Zeke Lau, que está, agora, no 3.º posto do ranking. Tal como Bettylou, também ele venceu pela segunda vez na carreira nas Challenger Series, depois de o ter feito no ano passado na Ericeira. E é precisamente na Ericeira que acontece a próxima etapa deste circuito, em Outubro.A prova portuguesa será a penúltima da temporada e torna-se ainda mais decisiva para as contas finais do ranking, depois do cancelamento da etapa francesa. A três provas do final, Teresa Bonvalot é a melhor surfista portuguesa nos rankings, estando no 8.º posto do lado feminino, a 3 lugares do cut e a menos de 1500 pontos de distância.