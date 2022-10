Quase três mil crianças e voluntários nas ações ambientais da Liga MEO Surf desde 2018

O Bom Petisco Peniche Pro, quinta e última etapa da Liga MEO Surf foi novamente realizada de mãos dadas com uma iniciativa ambiental. Foram mais de 170 crianças de sete escolas do concelho de Peniche que estiveram envolvidas, juntamente com o parceiro de sustentabilidade da Liga MEO Surf, o Grupo Jerónimo Martins.

A iniciativa incluiu uma palestra sobre a importância da proteção dos oceanos, e formas práticas para jovens poderem contribuir. A iniciativa foi coordenada por Sónia Sousa Ell, especialista em assuntos de sustentabilidade do ecossistema marinho. As crianças participaram ainda numa ação de limpeza de praia com voluntários locais, com o intuito de recolher lixo nas praias de Peniche.

Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, afirmou: “A importância de mantermos estas ações ao longo das etapas não deve ser subestimada. Desde que começamos estas iniciativas, em 2018, já impactamos três mil crianças e voluntários. São muitas pessoas que foram sensibilizadas para a importância da proteção dos oceanos, e de formas práticas em que podem contribuir. Isto para além da importância das ações de limpeza de praia. Só no primeiro ano recolhemos uma tonelada de lixo de praias de norte a sul do país".