Portugal estreia-se com dupla vitória nos Europeus de equipas de ténis de mesa

A seleção portuguesa de ténis de mesa estreou-se este domingo com uma dupla vitória no Campeonato da Europa de equipas, ao derrotar Grécia e Bulgária, ambas por 3-1, no Grupo D dos setores masculino e feminino, respetivamente.

No dia inaugural da prova, que decorre na cidade sueca de Malmö, os lusos começaram por refletir em quatro jogos o seu estatuto de oitavos classificados do ranking mundial e quartos a nível europeu diante da congénere helénica, 77.ª do mundo e 22.ª continental.

Marcos Freitas venceu Georgios Stamatouros pela margem máxima de 3-0 (11-8, 11-7 e 11-6) e Tiago Apolónia reforçou a vantagem nacional perante Panagiotis Gionis, medalha de bronze no Europeu de 2013, por 3-1 (8-11, 11-9, 11-8 e 11-6), antes de João Geraldo ter perdido pelo mesmo resultado face a Ioannis Sgouropoulos (8-11, 8-11, 11-8 e 9-11).

O êxito foi confirmado por Marcos Freitas, ao derrotar Gionis, por 3-0 (11-9, 11-7 e 11-5), permitindo aos campeões da Europa em 2014 assumirem a liderança isolada da 'poule', com dois pontos, contra um da Grécia, segunda, e nenhum da Hungria, terceira e última.

Na segunda-feira, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), Portugal encara o conjunto magiar, 35.º do mundo e 15.º europeu, podendo garantir, em caso de triunfo, o primeiro posto do Grupo D e o acesso aos oitavos de final, destinado às duas melhores seleções.

Em igual situação está a representação feminina, 12.ª classificada do ranking mundial e quarta europeia, após bater a Bulgária, 97.ª do mundo e 25.ª a nível continental, por 3-1.

Shao Jieni venceu por 3-0 as partidas frente a Tsvetelina Georgieva (11-5, 11-3 e 11-6) e Maria Yovkova (11-5, 11-6 e 11-7), adversária que também seria derrotada pela margem máxima por Fu Yu (11-8, 11-2 e 11-4), ao passo que a jovem Inês Matos, de apenas 19 anos, perdeu com reviravolta diante de Kalina Hristova (12-14, 8-11, 13-11, 11-9, 11-9).

Medalha de prata em 2019 e de bronze em 2021, a seleção portuguesa feminina volta à ação na segunda-feira, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), para se cruzar com a Sérvia.

Os Europeus de equipas de ténis de mesa vão decorrer até 17 de setembro e qualificam diretamente os dois campeões para os Jogos Olímpicos Paris'2024, apurando também 12 países para os Mundiais, agendado para fevereiro de 2024, em Busan, na Coreia do Sul.