Fu Yu e Jieni Shao não chegaram ao quadro principal do Open da Suécia

As portuguesas Fu Yu e Jieni Shao foram esta quarta-feira eliminadas na terceira e última ronda preliminar do quadro de singulares do Open da Suécia, que prossegue com apenas um português em competição, Marcos Freitas.Em Estocolmo, Fu Yu foi quem mais esteve perto do apuramento, já que perdeu com a norte-coreana Song Kim por 4-3, com os parciais de 11-9, 8-11, 11-1, 11-13, 11-6, 8-11 e 11-1.Quanto a Jieni Shao, foi derrotada pela japonesa Miyu Kato - o resultado final foi de 4-1, com 11-3, 11-9, 9-11, 11-7 e 12-10.Assim, nenhum dos portugueses que competiram nesta fase preliminar do torneio se apurou, tendo caído na ronda anterior Tiago Apolónia, Diogo Chen e João Geraldo.Com entrada direta no quadro principal, graças ao ranking, Marcos Freitas começa na quinta-feira, contra um adversário ainda não definido, sendo que virá do quadro preliminar.