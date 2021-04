GD Toledos e CTM Mirandela vencem Taças de Portugal de ténis de mesa

O GD Toledos, em masculinos, e o CTM Mirandela, em femininos, venceram este domingo a Taça de Portugal de ténis de mesa, após finais disputadas no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Na Taça masculina, os açorianos impuseram-se aos madeirenses do São Roque por 3-1, mesmo que a equipa do Pico tenha começado a perder no primeiro jogo de singulares, antes de triunfar nas partidas seguintes.

A prova fugia ao Toledos desde 2015/16, a que se seguiram quatro anos de domínio do Sporting, que afastaram hoje de manhã nas meias-finais, por 3-2.

O resultado foi a grande surpresa do torneio, levando os vice-campeões nacionais à final, na qual bateram a equipa da Madeira e conquistaram a prova pela quinta vez, depois de 2011, 2014, 2015 e 2016.

No torneio feminino, o CTM Mirandela conquistou o segundo troféu consecutivo, e a 24.ª Taça, do seu palmarés, batendo o Sporting, 13 vezes campeão, por 3-1.

A equipa domina por completo a prova desde a primeira vez que a venceu, em 1993/94: desde então, só não a conquistou por quatro vezes, a última delas na dobradinha dos leões, em 2018/19.