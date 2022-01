João Monteiro eliminado no torneio de Dusseldorf, Diogo Chen na final de pares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Monteiro foi hoje eliminado nos quartos de final do torneio de Dusseldorf em ténis de mesa, deixando a representação portuguesa na competição reduzida a Diogo Chen, que é finalista na variante de pares.

Último português presente no quadro de singulares em masculinos, João Monteiro, 79.º colocado do 'ranking' mundial, perdeu com o porto-riquenho Brian Afanador (85.º) por 4-3.

Os parciais registados foram de 6-11, 11-9, 11-6, 7-11, 11-6, 6-11 e 11-7.

Mais cedo, Diogo Chen, que compete ao lado do francês Florian Bourrasaud, beneficiou da desistência da dupla alemã Ricardo Walter e Fanbo Meng e avança para a final da primeira prova de 2022 do circuito mundial, que se disputa sábado, às 16:35.

Os últimos adversários serão os franceses Felix Lebrun e Esteban Dorr.